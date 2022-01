Wordle - De leukste tweets over de trend van het moment

Het is de gamerage van dit moment, terwijl het grappig genoeg gewoon wordt gespeeld in de browser. Wordle is een Lingo-achtig spel waarin je elke dag zes keer mag proberen om een vijfletterig woord te raden. Het is vooral bekend geworden door mensen die rare gekleurde blokjes delen op Twitter. En daar reageren andere Twitteraars weer op. Vaak hilarisch, dus we verzamelden enkele van de leukste tweets over Wordle. We doen het allemaal voor dat ene doel:

Sommige mensen zijn er al klaar mee voordat ze ook maar één letter hebben geraden:

Perfecte corona(bezigheid) Anderen vergelijken Wordle in deze Omikron-lockdown met onze grootste hobby uit de eerste lockdown tegen corona:

Wat zeg ik, Omikron? Wordle is de nieuwe!

Er wordt in ieder geval enorm fanatiek gespeeld:

Maar niet door iedereen van harte:

Blokjes op Twitter Er zijn ook hilarische Twitteraars die heel andere dingen zien in die mysterieuze blokjes op Twitter:

Geen zorgen: het ligt echt niet aan je Engels-vaardigheden dat je al dan niet met vijf letterwoorden op de proppen kunt komen:

Goed om te weten: het delen van je Wordle-resultaten op Twitter is voor mensen met een beperking best irritant:

Pas wel op voor je begint, de afkickverschijnselen zijn heftig:

Verslaafd aan Wordle Maar ja, je zit of in fase 1, of in fase 2: er is geen tussenweg:

Of is er toch nog een tussenfase?

De hedendaagse helden:

Ben je nog niet bekend met Wordle maar nu nog nieuwsgieriger geworden? Het is gratis te spelen in de browser, maar dus wel maar één keer per dag. Je leest hier alles over dit grappige woordspel, waar inmiddels ook een Nederlandse versie van is: Zo speel je Wordle, het taalspel dat iedereen nu speelt.