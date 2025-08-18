Coosto eerste Nederlandse platform met Bluesky-integratie

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het officieel: Coosto is het eerste Nederlandse socialmediamanagementplatform dat een volledige koppeling met Bluesky aanbiedt. Vanaf vandaag kunnen organisaties dit relatief nieuwe netwerk vanuit één omgeving volgen, reageren op berichten en binnenkort zelfs content inplannen.

Waarom Bluesky er toe doet?

Bluesky begon ooit als een soort hobbyproject van Twitter-oprichter Jack Dorsey, maar is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze speler. Het platform draait niet om bereik of advertenties, maar om gesprekken die inhoudelijk zijn en respectvol blijven. Dat klinkt misschien soft, maar het werkt: de community is actief en de toon is aantoonbaar positiever dan op andere netwerken.

Voor organisaties die zich niet prettig voelen bij de soms giftige sfeer op X of Facebook, is dat een interessante kans. Een plek waar dialoog en interactie belangrijker zijn dan schreeuwende algoritmes.

Groei in Nederland

Het aantal gebruikers groeit ook nog steeds. Begin dit jaar telde Bluesky al zo’n 350.000 Nederlandse accounts, en wereldwijd wordt het aantal leden tegen het einde van 2025 geschat op ruim 50 miljoen. Daarmee is het geen niche meer, maar een kanaal dat marketeers serieus moeten nemen.

Toine Verheul, CEO van Coosto, ziet die ontwikkeling duidelijk terug: “We merken dat steeds meer organisaties zoeken naar socialmediakanalen waar betekenis zwaarder weegt dan bereik. Met Bluesky kunnen klanten zich positioneren in een omgeving die beter past bij hun reputatie, waarden en doelgroep.”

Wat Bluesky anders maakt

Geen advertenties, geen ondoorzichtige algoritmes en meer controle voor de gebruiker. Dat is waar Bluesky zich mee onderscheidt. Het platform draait op het zogeheten AT-protocol, waarmee moderatie en feeds decentraal geregeld kunnen worden. In de praktijk betekent dit: je kiest zelf welke content je ziet en hoe streng er wordt gefilterd.

Uit analyses blijkt bovendien dat het gemiddeld aantal reacties per post hoger ligt dan op traditionele platforms. Voor bedrijven en instellingen die waarde hechten aan echte interactie is dat een groot pluspunt.

Coosto’s rol

Voor Coosto is dit meer dan zomaar een nieuwe knop in de software. Het bedrijf uit Eindhoven laat ermee zien dat het inspeelt op veranderingen in het socialmedia-landschap. Terwijl veel tools zich nog volledig richten op de gevestigde namen, kiest Coosto ervoor om organisaties nu al toegang te geven tot een platform dat in opkomst is.

Wie met Coosto werkt, kan vanaf nu berichten op Bluesky monitoren, reageren en binnenkort ook vooruit plannen. Daarmee wordt Bluesky meteen een volwaardig onderdeel van de socialmedia-strategie.

Wat dit betekent voor de markt

Voor Nederlandse organisaties betekent dit dat ze niet hoeven te wachten tot Bluesky “mainstream” is. De koppeling maakt het mogelijk om nu al ervaring op te doen, resultaten te meten en de interactie met de doelgroep te testen. Zeker voor merken en instellingen die zich richten op inhoud en reputatie, kan Bluesky uitgroeien tot een waardevol extra kanaal.