Handig: er komt een Tweetbot voor Bluesky

Tapbots ziet echt verschil: “Sinds Bluesky zo enorm is gegroeid merken we dat onze klanten verdeeld zijn tussen twee diensten. Om als bedrijf te blijven groeien, moeten we ze beide ondersteunen.” Nu zou je denken dat het slimmer is om dan een client voor beide social media te maken, maar dat vindt Tapbots niet. “Hoewel een app die meerdere sociale mediaprotocollen ondersteunt handig kan zijn, denken we dat de ervaring over het algemeen veel beter zal zijn als we ze gescheiden houden. We zijn wel van plan om een manier te bieden om te crossposten, zodat je geen dubbele posts hoeft te schrijven.”

Tweetbot kostte geld en het plan is dan ook dat Phoenix ook geld zal kosten. Hoeveel is nog onbekend, maar Tweetbot kostte een euro per maand of 6,50 euro per jaar. Heel weinig dus, zeker voor het grote gemak dat erbij kwam kijken. Wat Phoenix precies inhoudt is ook nog niet bekendgemaakt, al kunnen we ons voorstellen dat het erg veel overeenkomsten heeft met Tweetbot. Immers lijkt Bluesky ook in heel veel opzichten precies op Twitter. Of er ook een variant voor Android komt is nog onbekend. We hopen in ieder geval ook op een desktop webclient om gebruik van te maken, want met een groot laptopscherm heb je net even wat meer overzicht.