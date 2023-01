Tweetbot begraaft Twitter app en kiest definitief voor Mastodon

Zo’n tien dagen geleden besloot Twitter de API-voorwaarden voor toegang tot het platform voor third party apps aan te passen. Die beleidswijziging was niet aangekondigd en werd aanvankelijk als ‘storing’ gezien door de getroffen ontwikkelaars. Direct gevolg was dat populaire Twitter-apps zoals Tweetbot, Echofon en Twitteriffic niet meer konden verbinden met het sociale netwerk.

Tweetbot verlegt focus naar Mastodon

Een van die ontwikkelaars, Tapbots van onder andere Tweetbot, heeft nu de knoop doorgehakt en haar Twitter-app definitief begraven. In een statement, ‘Ter nagedachtenis aan Tweebot’, stelt de ontwikkelaar dat het de focus verlegd naar de ontwikkeling van een client-app voor Mastodon, Ivory genaamd.

“We hebben meer dan 10 jaar geïnvesteerd in het bouwen van Tweetbot voor Twitter. Ons werk werd in een oogwenk stopgezet. Het spijt ons heel erg voor al onze klanten die Tweetbot hebben gekozen als hun manier om met de Twitter-service te communiceren en we danken jullie enorm voor de vele jaren van ondersteuning en feedback.

Het is nu tijd om het te laten rusten. We zullen een nieuwe bot ontwikkelen die groter wordt dan Tweetbot ooit was. Ivory wordt gebouwd voor een open en gratis platform Mastodon", aldus de ontwikkelaar.