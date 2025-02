Er is nu een tool om Bluesky-statistieken bij te houden

Er wordt wel gezegd dat mensen volop verdwijnen van X en overstappen op Threads en Bluesky, maar die twee apps zijn nog wel in ontwikkeling. Bluesky, van de maker van Twitter (dat nu X is), heeft bijvoorbeeld nog niet zoveel datamogelijkheden, maar daar komt nu verandering in.

Blueskyhunter

Wil je bijhouden hoe het met je volgers staat, of hoe je account groeit, dan kun je daarvoor nu een nieuwe tool gebruiken. Het gaat om Blueskyhunter, dat is gemaakt als een soort online dashboard om bij te houden hoe je statistieken ervoor staan. Je kunt hierin, net als in bijvoorbeeld Tweetdeck vroeger, je posts inplannen en je kunt geautomatiseerde Direct Messages inschakelen. Als iemand jou (of waarschijnlijk: je bedrijf) dan een vraag stelt, dan komt hierop een automatisch antwoord terug.

De tool biedt daarnaast mogelijkheden om draadjes te maken. Ook kun je straks vervolgberichten maken, maar dat is nog niet meteen beschikbaar. Het gaat dan om berichtjes die mensen nog even wijzen op een bericht dat je hebt gestuurd, mocht er nog geen antwoord zijn gekomen. Ook kun je zien hoeveel mensen je volgen, hoeveel je per maand post, hoezeer je groeit op het platform en wat de beste momenten zijn om te posten.