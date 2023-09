Bluesky heeft nu meer dan één miljoen gebruikers

Het alternatief voor Twitter, Bluesky, heeft de mijlpaal van een miljoen volgers bereikt. Dat is best knap, want de app is nog niet openbaar beschikbaar. Het zit nog in zijn gesloten bèta en de enige manier om er toegang toe te krijgen is wanneer je een uitnodiging van iemand krijgt. Iedereen die lid is krijgt weer een x aantal uitnodigingen om te versturen en zo verspreid het social medium als een lopend vuurtje. Dat vuurtje is inmiddels een lichterlaaie geworden, want er zijn 1 miljoen gebruikers.

#bluesky, the Twitter killer, hit one million active users today pic.twitter.com/tvs55r4zYC — JBell (@BellNahuel) September 12, 2023

Bluesky Het is nog lang niet de 259 miljoen gebruikers die X volgens Elon Musk heeft, maar het is een begin, letterlijk en figuurlijk. Bluesky is gestart door Jack Dorsey, de man de ooit aan de wieg stond van Twitter, dat nu X heet. Het idee is dat het een soort open source-netwerk is en het lijkt enorm op de beginjaren van Twitter: eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk. De mensen achter Bluesky zijn blij met deze mijlpaal: “We zijn de vroege gebruikers en ontwikkelaars dankbaar die ons geholpen hebben dit punt te bereiken. Bedankt voor jullie vroege deelname aan deze reis en jullie hulp bij het testen van alle aspecten van het netwerk voor de publieke lancering. We hopen dat binnenkort nog veel meer mensen zich bij ons zullen aansluiten.”

Bijna openbaar "Op dit moment concentreren we ons op de voorbereidingen voor de openstelling en het netwerk in een staat brengen die veel meer gebruikers kan ondersteunen. Dit betekent het verbeteren van moderatie en curatie op het netwerk door meer personeel en tools, het schalen van onze infrastructuur en het federeren van het netwerk om deze groei te ondersteunen, en het itereren op de gebruikerservaring van de app.” Het team deelt speciaal voor de gelegenheid meerdere mijlpalen: het helpt herinneren dat het de bèta startte in januari, dat je vanaf maart je eigen gebruikersnaam kon claimen, in mei je eigen algoritmische tijdlijn kon kiezen en in juni een testzandbak volgde, wat betekent dat ze weer een stapje dichterbij release zijn. In juli kondigde het tot slot een eerste betaalde dienst aan, waarmee je domeinen kunt aanschaffen binnen Bluesky. Het heeft nog geen tipje opgelicht van de sluier over wat de toekomst brengt, maar waarschijnlijk is dat toch wel de officiële, openbare release van de app.