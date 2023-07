​Social medium Bluesky gaat lekker: zet pauze op aanmeldingen

Twitter heeft zich afgelopen weekend dusdanig slecht gedragen, dat het alternatief ervoor als een trein gaat. Bluesky, gemaakt door de bedenker van Twitter, Jack Dorsey, zag het aantal aanmeldingen zo hard stijgen, dat het niet zeker was of het al die aanwezigheid wel aankon. Het heeft hierop besloten om het aanmelden tijdelijk stop te zetten.

Twitter-trammelant Dat heeft niet alleen te maken met een soort vooruitziende blik: het hangt ook samen met het feit dat Bluesky nog de nodige kinderziektes heeft en er dus sowieso al wat problemen waren die alleen maar worden uitvergroot als er nog meer mensen op het platform zitten. Het decentrale netwerk lijkt overigens verder heel veel op Twitter. Als je niet beter zou weten zou je denken dat Elon Musk en Jack Dorsey dit hebben bekokstooft bij de overname: Elon die Twitter compleet ten gronde richt, zodat Jacks nieuwe, innovatieve idee van social media vleugels krijgt. Zo ver zal het niet gaan, al lijkt Musk wel op een vrij destructief pad te zijn met Twitter. Afgelopen weekend besloot hij in te voeren dat iedereen op Twitter maar een x aantal tweets mag lezen per dag. Hoewel er een workaround lijkt te zijn via Tweetdeck, zijn veel gebruikers er bepaald niet over te spreken. De reden voor deze invoering zou zijn dat Musk datascrapers wil tegenhouden, maar hij geeft ook aan dat het slechts om een tijdelijke oplossing gaat. Een tijdelijke oplossing waarvan al drie keer de voorwaarden zijn veranderd.

Bluesky Maar goed, terug naar Bluesky, want dat profiteert van de grote ontevreden die er is over de vele creatieve manieren waarop Musk met het platform bezig is. Dat zit ineens een stuk meer mensen die zich willen aanmelden voor het netwerk. Je kunt je alleen niet zomaar aanmelden, want je hebt daar een uitnodigingscode voor nodig. Maar zelfs voor zij met een inlogcode is het even niet mogelijk om zich aan te melden. Bluesky schrijft: “We zetten een tijdelijke stop op het aantal aanmeldingen op Bluesky om het team de tijd te geven het huidige platform technisch gezien wat sterker te maken. We hopen snel meer gebruikers op onze beta te kunnen verwelkomen!” Huidige gebruikers merken ook wel dat er iets niet helemaal lekker loopt met de prestaties van het social medium: berichten doen er vrij lang over om te laden en dat zou allemaal te wijten zijn aan een recordhoogte aan verkeer op het platform.

Ook andere Twitter-alternatieven zien een flinke piek in het aantal aanmeldingen sinds afgelopen weekend: Mastodon boert ook goed. Mocht Elon Musk inderdaad van plan zijn om Twitter -toegegeven, op zeer creatieve wijze- af te slanken tot niets, dan is het nog de vraag of al die alternatieven naast elkaar zullen blijven bestaan. Maar dat hangt dus niet alleen af van Musk, maar ook zeker van de prestaties van die platforms.