Jack Dorsey’s alternatief voor Twitter in App Store

Jack Dorsey vergaarde wereldfaam dankzij zijn idee voor een sociaal netwerk waar je berichten van maximaal 140 tekens kon posten. Juist, Twitter. Inmiddels is Dorsey al geruime tijd weg bij Twitter en is het platform in handen van Elon Musk. Diens beleid valt niet bij iedereen in goede aarde en dus is er mogelijk ruimte voor alternatieven. We kennen Mastodon al, maar ook Dorsey werkt al enige tijd aan een alternatief voor Twitter: Bluesky

Op uitnodiging voor iOS gebruikers

Welnu, de app van Bluesky is nu opgedoken in de App Store. Hij is echter nog niet voor iedereen te downloaden. Je moet ervoor uitgenodigd worden. De app bevindt zich nog in de beta-testfase. Volgens Techcrunch lijkt het platform veel op Twitter, compleet met een tijdlijn waar posts verschijnen en een maximum van 256 tekens voor updates.

De app staat sinds 17 februari in de App Store en is inmiddels meer dan 2000 keer geïnstalleerd. Zoals gezegd zijn dat allemaal gebruikers die uitgenodigd zijn om het platform te testen. De Android versie is nog niet beschikbaar. Zelf heeft Bluesky nog niets gemeld over de beta-testfase en de status van de ontwikkeling van het platform. De laatst update op hun blog dateert van oktober vorig jaar,