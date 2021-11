​Twitter-CEO Jack Dorsey neemt ontslag

Jack Dorsey, bekend als CEO van Twitter, stapt op. Hij besluit na 16 jaar bij het bedrijf om het stokje over te dragen aan iemand anders. Hij vindt dat een organisatie niet eeuwig moet worden geleid door zijn oprichter. De nieuwe CEO is voormalig Chief Technology Officer Parag Agrawal. Wat Dorsey gaat doen is nog onbekend.

Jack Dorsey In een e-mail die hij stuurde naar het Twitter-personeel vertelt Dorsey: “Ik vind dat het mijn tijd is om weg te gaan. Er wordt veel gesproken over bedrijven die door oprichters worden gerund en ik denk dat het uiteindelijk niet gezond is en gedoemd is om te falen. Ik heb er hard aan gewerkt om te zorgen dat dit bedrijf zonder zijn oprichters kan."

Nieuwe CEO voor Twitter De nieuwe CEO Parag Agrawal is unaniem gekozen door de board of directors. Volgens Dorsey begrijpt Agrawal het bedrijf en wat het nodig heeft, naast dat hij achter alle beslissingen stond die zorgden dat Twitter is geworden wat het nu is. Salesforce-topman Bret Taylor wordt de voorzitter van de board of directors, omdat hij volgens Dorsey ondernemerschap en risico’s nemen begrijpt. Daarnaast noemt de voormalig Twitter-CEO na Agrawal en Taylor de medewerkers van Twitter als reden voor zijn overtuiging Twitter goed en wel achter te laten. Tot slot wil Dorsey benadrukken dat zijn vertrek zijn eigen beslissing is en dat hij er volledig achter staat. “Het was moeilijk voor me. Ik hou van deze dienst en dit bedrijf. Het maakt me verdrietig, maar tegelijkertijd heel blij,” schrijft hij in zijn mail, die eindigt met de mededeling dat hij de mail tweet, omdat hij hoopt dat Twitter het meest transparante bedrijf in de wereld wordt.

TwittaVerse Op de tweet met de mail wordt al volop gereageerd: met grappen dat hij nu vast de TwittaVerse gaat maken als reactie op de Metaverse van Facebook. Of dat hij gewoon helemaal in de crypto zou gaan en Bitcoin nog groter zou maken. Iemand anders grapt: “Moet je je voorstellen dat je een ontslagbrief aan jezelf moet schrijven!” en “Wacht eens even, gebruiken Twitter-medewerkers e-mail? DM’en jullie niet alles naar elkaar?” Maar er zijn ook veel mensen die hem veel geluk wensen met wat hij gaat doen. Wel is hij ook CEO van betaaldienst Square, iets wat hem vorig jaar bijna de kop kostte bij Twitter, toen een belangrijke aandeelhouder aangaf hiermee niet oké te zijn. Dat overleefde Dorsey en aan zijn mail af te lezen wil hij ook niet dat mensen denken dat zijn vertrek daar iets mee te maken heeft.

Just setting up my twttr Het wordt een spannende tijd voor het social medium Twitter, dat sinds 21 maart 2006 live is. Drie keer raden wie de eerste tweet schreef? Dorsey dus, die de tweet laatst verkocht als nft voor 2,9 miljoen dolla. Twitter zag de aandelen alvast een half procent dalen in reactie op het nieuws dat Dorsey het bedrijf verlaat. Zeker omdat het social mediabedrijf grote plannen heeft: het wil 315 miljoen dagelijks actieve gebruikers hebben tegen het einde van 2023 en zijn jaarlijkse winst verdubbelen. Nu zijn dat er dagelijks 211 miljoen. Werk aan de winkel dus voor Agrawal.