​Je mag nu nog maar een x aantal tweets per dag lezen

Elon Musk heeft iets nieuws in het leven geroepen: een maximaal aantal tweets dat je mag bekijken. Heb je Twitter Blue, dan mag je 10.000 tweets per dag lezen en anders is dat 1.000 (tenzij je heel nieuw bent, dan is het zelfs maar 500). Het nieuwe beleid gaat gepaard met enorme ophef en een heleboel kinderziekten. Zo moet je nu inloggen om tweets te kunnen zien: iets wat eerder niet per se nodig was. Het gaat daarbij alleen om de webversie.

Twitter-daglimiet

De reden voor dit nieuwe beleid heeft alles te maken met de grootschalige dataverzameling die plaatsvindt op Twitter. Tenminste, beleid: de beste man is sinds de aankondiging van de daglimieten alweer van gedachte veranderd. In eerste instantie was het 6.000 berichten voor Blue-abonnees en 600 voor gewone abonnees, maar dat is nu dus weer aangepast. Sterker nog, het is tussendoor ook nog 8.000 geweest en 400: maar we lijken nu dus te zijn gestopt op 10.000 en 1.000 tweets per dag. Je kunt wel naar hartelust tweets schrijven.

Het zou om tijdelijk beleid zijn, al doet dat de vraag rijzen waarom het dan überhaupt nodig is: als de reden dataverzameling is: dat zal nog steeds van toepassing zijn als men er weer mee stopt. Het blijft een vreemde gewaarwording, zeker omdat het zo uit het niets komt en middenin een weekend. Toch zou Twitter volgens Musk veel last hebben van manipulatie van het systeem en van dataverzameling en het puur daarom doen. Wel zegt hij ook dat het ironisch is dat zijn tweet over dit beleid de meest bekeken tweet ooit is (met meer dan 200 miljoen views).