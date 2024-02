​BlueSky zonder uitnodiging: 1 miljoen nieuwe accounts in 1 dag

Twitter/X-alternatief BlueSky is in een rap tempo enorm aan het stijgen in populariteit. Het werd in 2021 gelanceerd in beta, wat betekende dat je alleen toegang had met een uitnodiging van iemand anders. Uiteindelijk is de rups uitgegroeid tot een vlinder, want sinds het niet meer nodig is om een uitnodiging te hebben groeit het platform als kool(witjes).

Welcome to the 1M+ new users who joined Bluesky since we opened access yesterday! Sign up here: https://t.co/exCdOOYprz pic.twitter.com/si9dn04zp2

Jack Dorsey

Twitter was in 2006 een heel goed idee. Oprichter Jack Dorsey startte het met het idee dat mensen snel van gedachten konden wisselen en het is gebleken dat mensen het daar ook graag voor gebruiken. Of nou ja, gebruikten: het is Twitter niet altijd voor de wind gegaan, maar het dieptepunt van het platform is voor veel mensen de overname. Jack Dorsey die zijn blauwe vogel aan Elon Musk verkocht, die er een zwart witte X van maakte.

En een kruis is het nu ook gebleken, want steeds meer mensen vertrekken omdat het er door de ‘open’ constructie van Musk niet gezelliger op wordt. Seksadvertenties, extreem rechts, Twitter is geen vriendelijk vogeltje meer. Reden voor Jack Dorsey om met iets anders te beginnen, namelijk BlueSky. Dat zag het laatste half jaar al enorme toenames in het aantal gebruikers, maar nu sinds twee dagen geen uitnodiging meer nodig is voor het social medium, lijkt het hek van de dam. Er zijn in één dag tijd maar liefst 1 miljoen mensen bijgekomen op BlueSky. Veel mensen lijken het social medium extra toe te juichen, omdat het ook wel een mooi verhaal is: iemand richt Twitter op, verkoopt dat, en neemt vervolgens de tweeters mee naar zijn nieuwe initiatief.