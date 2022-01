​Zo speel je Wordle, het taalspel dat iedereen nu speelt

Misschien kende je het nog niet, maar de kans is groot dat je het op social media voorbij hebt zien komen: Wordle. Het klinkt als een soort Scrabble gecombineerd met een quiz, maar dat is het niet. Het is meer een soort Lingo waarbij je de letters en de posities half cadeau krijgt en half moet raden. Het is in één keer een ware kersthit geworden en dat blijft waarschijnlijk wel even: Wordle lijkt het nieuwe Wordfeud te worden. Er is zelfs al een huisgemaakte Nederlandse versie genaamd Woordle.

Wordle is een beetje een tongtwister, maar gelukkig moet je het niet uitspreken, gewoon spelen. Hoewel er apps van bestaan, is de echte versie te vinden in de browser op de site van PowerLanguage . Het voordeel is dat het heel sober is: het ziet er simpel uit en je kunt het maar één keer per dag spelen. Hierdoor hoef je je er niet helemaal in te verliezen, want het is elke dag één nieuw woord en daar moet je het mee doen. Iedereen speelt ook hetzelfde woord.

Zo werkt Wordle

Je krijgt zes kansen om het woord van de dag te raden. Elke keer dat je een woord noemt, wordt er net als bij Lingo met kleuren aangegeven of die letter op de goede plek staat(groen) of niet op de goede plek , maar wel in het woord voorkomt (goud). Komt de letter helemaal niet in het woord voor, dan wordt deze grijs. Het is een woord van 5 letters, dus behalve de aanwezigheid van Jan Versteegh, Lucille Werner en François Boulangé of blauwe ballen die we allemaal wel eens hebben willen aanraken (hoe zacht zijn ze nou echt?) is het precies Lingo.

Het grappige is dat de puzzel je na het spelen pusht om je gedachtegang op social media te delen, iets wat vooral op Twitter volop wordt gedaan. Het is ook grappig, want er wordt niet gedeeld welke letters je raadde, alleen welke reis je aflegde om bij het antwoord (of dat nou goed of fout is) te komen. Kortom, je ziet alleen maar groene, gouden en grijze blokjes, geen letters. Het is heel intrigerend en waarschijnlijk één van de grootste triggers voor andere mensen om ook in de wereld van Wordle te duiken.