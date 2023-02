​‘Europa bezorgd over Activision-overname van Microsoft’

We weten inmiddels dat Europa al een tijdje bezig is met onderzoek naar de overname van Activision door Microsoft. De overname, waarbij Microsoft voor 62 miljard euro Activision-Blizzard wil kopen , is omstreden. De Europese organisatie praat onder andere met concurrenten zoals Sony over de potentiële overname. Wordt Xbox hiermee niet te machtig?

Call of Duty

Wat voornamelijk mee lijkt te spelen, dat is de exclusiviteit van games. Er heerst angt dat bijvoorbeeld een wereldberoemde franchise als Call of Duty straks niet meer naar PlayStation komt, maar alleen naar Xbox. Of het eerste jaar alleen op Xbox. Zeker nu steeds meer gamebedrijven werken aan streamingdiensten -en Xbox het daar al lekker mee doet met Xbox Game Pass-, is zo’n overname extra gevaarlijk. Als mensen zonder extra te betalen straks meteen Call of Duty op de dag van release kunnen spelen, maar ze moeten er op een PlayStation 65 euro voor betalen (als ze hem al mogen gebruiken), dan werkt dat in de hand dat gamers straks liever een Xbox willen.

De Europese Commissie heeft volgens Reuters verschillende bezwaren en is daarin niet alleen. Ook in de Verenigde Staten en in Groot-Britannië hebben waakhonden al laten weten dat deze giga-overname (de grootste in de geschiedenis van gaming) niet het beste idee ooit is. Wel probeert Microsoft de angsten weg te nemen. Zo heeft het bijvoorbeeld met Nintendo een afspraak dat Call of Duty de komende tien jaar gewoon op Ninty-consoles blijft uitkomen. Datzelfde licentiecontract ligt er ook voor Sony, al zou dat nog niet beklonken zijn.