Xbox Game Pass legt Microsoft bepaald geen windeieren

Het gaat goed met de abonnementsdienst voor gamers van Microsoft. Xbox Game Pass had in 2021 een omzet van 2,9 miljard dollar. Alleen al voor de consoleversie van de dienst. We wisten dat de dienst populair is, maar om dit nu ook in geld te zien uitgedrukt, spreekt boekdelen. Het is 18 procent (!) van de totale omzet van Xbox.

Xbox Game Pass Xbox Game Pass is een abonnementsdienst waarbij je een vast bedrag per maand (12,99 euro) betaald waarmee je toegang krijgt tot een gamebieb van Microsoft. Hierin staan gouwe ouwe titels zoals Halo, maar ook gloednieuwe games zoals Forza Horizon 5 die er meteen vanaf de eerste dag na lancering al op te vinden was. Je kunt games zowel downloaden als streamen (al hangt het van je regio af of dat ook daadwerkelijk al mogelijk is), waardoor je bijvoorbeeld via de cloud ook op je telefoon Xbox-games kunt spelen. Deze informatie komt niet bij Microsoft zelf vandaan, maar uit een rapport van de Braziliaanse overheid. Die doet onderzoek naar de overname van Activision Blizzard door Microsoft en kreeg deze informatie volgens het rapport wel van Microsoft zelf. 2,9 miljard dollar, dat is gigantisch veel. Het is heel goed verdienen, zeker als je bedenkt dat er ook nog PC-gamers zijn die zo’n abonnement hebben.

Moeite door Microsoft Microsoft heeft er ook wel moeite voor gedaan: zo neemt het verschillende studio’s en bedrijven over en levert het bijvoorbeeld in op de aankoopbedragen van games. Dat komt omdat ze Xbox Game Studios-spellen altijd direct bij lancering op Game Pass zetten: hierdoor is het voor menig gamer niet meer nodig om een spel op de lanceerdag te kopen. Bovendien heb je op Game Pass meteen om 12 uur toegang tot een game en hoef je niet te wachten tot de winkel opent of de postbode langs gestiefeld komt. Ook kost het Microsoft geld om bepaalde games op Game Pass beschikbaar te maken. Snail Games, de studio achter de Ark-franchise, heeft door een rechtszaak naar buiten gebracht hoeveel geld het binnensleepte door de game toe te laten op Game Pass. In de eerste helft van 2022 bracht de licentie van Ark: Survival Evolved 2,5 miljoen dollar op. Ook is alvast afgesproken dat er nog eens 2,5 miljoen dollar bijkomt om Ark II naar Game Pass te brengen in 2023.

Cloudgaming Game PassGame Pass gaat bovendien uitbreiden. Gisteren tijdens de aankondiging van Meta Quest Pro, kondigde Microsoft aan dat Xbox Cloud Gaming naar de Meta Quest-winkel komt. Je kunt dan met je VR-bril op en een Xbox-controller in je hand games uit de Xbox Game Pass-bieb spelen op je headset. Het is nog onbekend wanneer dit precies wordt gelanceerd, maar het zegt veel over de cloudgamingoplossing van Microsoft. Die is enorm populair en succesvol, terwijl die van Google, Stadia, inmiddels het onderspit heeft moeten delven. Kortom, we zijn nog lang niet van Xbox Game Pass af en dat is maar goed ook: het is enorm geliefd onder gamers. Behalve onder die met keuzestress, want de bibliotheek om uit te kiezen is met honderden games echt enorm. Maar, zo moge nu duidelijk zijn, daar betaalt niet alleen de klant voor: ook Microsoft zelf dus.