​'Sony kondigt volgende week zijn Xbox Game Pass-killer aan'

Om beter te begrijpen wat Sony van plan is, is het handig om eerst uiteen te zetten wat Xbox Game Pass is en wat het zo’n succes maakt. Game Pass is een abonnementsdienst van Microsoft waarmee je voor een tientje per maand toegang krijgt tot een uitgebreide bibliotheek met games die je gratis kunt downloaden en spelen (of sinds kort: streamen). Er staan klassiekers in zoals The Master Chief Collection van Halo, A Plague Tale: Innocence, A Way Out en Alice: Madness Returns. Je vindt dus games van Xbox One, maar ook Xbox 360.

Dat wordt al door gamers gewaardeerd, maar er is meer. Je krijgt er gratis Xbox Live Gold door, wat vereist is om games online multiplayer te kunnen spelen. Daarnaast, en dat is waarschijnlijk de grootste troef van Microsoft, kun je alle games van Microsoft Studios direct op de lanceerdag spelen. Je hoeft dus geen 80 euro neer te tellen voor een nieuw spel, je kunt hem voor dat tientje per maand zo downloaden en spelen op de lanceerdag.