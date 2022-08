Kun je je Xbox Game Pass-account straks delen met anderen?

Xbox Game Pass

Microsoft is begonnen met het testen van een familie-abonnement voor Xbox Game Pass in Ierland en Colombia. Hierbij kun je voor een iets hoger bedrag (21,99 euro per maand) een Xbox Game Pass-account delen met vier anderen. Ook met vrienden, wat betekent dat je het niet binnen je huishouden hoeft te houden. Erg slim, want normaliter kost Xbox Game Pass Ultimate (daar is het alleen op van toepassing) 12,99 euro per maand.

Deel je je account straks met vier anderen, dan is ieder nog maar 4,40 euro per maand aan het abonnement kwijt. Als je voor de Hollandse methode van het delen van de kosten kiest uiteraard. Over Nederland gesproken: je mag het abonnement alleen delen met andere mensen in Nederland, als deze optie tenminste ook naar ons land komt.