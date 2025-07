Microsoft komt met Copilot Vision AI dat alles op je scherm bekijkt

Een opvallende zet van Microsoft. Het introduceert Copilot Vision AI, het is eigenlijk een soort Gemini Live zoals Google, maar dan kijkt het niet naar wat er op je webcam te zien is, maar wat er op je scherm te zien is. Op zich niet zo bijzonder, zou je denken, maar Microsoft had vorig jaar nog te maken met enorm veel weerstand toen het een functie wilde introduceren die altijd meekeek op je scherm en er screenshots van maakte: Recall.

Recall

Recall is overigens wel geïntroduceerd: het heeft het in april dit jaar beschikbaar gemaakt. In het Nederlands heet het ‘Herinnering’ en het idee is dat de functie regelmatig screenshots maakt van je scherm, waardoor je de AI kunt vragen wat je ook alweer hebt bekeken en hij kan dan middels die screenshots precies vertellen wat je op een formulier hebt ingevuld, welke site de informatie bevatte waar je naar vraagt, enzovoort. Het is een soort van geheugen.

Copilot Vision werkt iets anders. Het idee is dat de AI-tool realtime meekijkt met wat er op je scherm te zien is. Eerder kon het alleen naar twee apps tegelijk kijken, maar nu is je hele scherm de speeltuin van Copilot. Hij kan daarnaast kijken in vensters of apps die je open hebt staan. Het is dus meer alsof je je scherm deelt in een call, alleen bel je niet met een mens van vlees en bloed, maar met kunstmatige intelligentie.