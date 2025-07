Hoe komen AI-chatbots weg met maandabonnementen van 250 euro?

Maar ook kost bijvoorbeeld het hosten van het taalmodel, zoals GPT-4 of Llama, heel veel opslag, en dat moet ook nog extra veilig gebeuren: daar betaal je ook voor. Een bedrijf wil bovendien niet op een paard wedden, en moet zich aan wet- en regelgeving houden, waardoor er veel van dit soort enorme opslaglocaties zijn over de hele wereld. Daarnaast moeten die taalmodellen onderhouden worden, moet er toezicht zijn om te checken of de AI-chatbot geen schadelijke dingen zegt en zo kom je al snel bij heel hoge kosten voor het runnen van een AI-chatbot.

Niet alleen servers en chips

Je betaalt bovendien ook aan alles wat voorafging en wat nog steeds gebeurt met de chatbot: het ontwikkelen ervan. Het geheel eerst al uitvinden, maar daarna ook nog blijven doorontwikkelen om nieuwe mogelijkheden toe te voegen, daar zijn grote investeringen voor nodig. Daarnaast betaal je die hoge prijs ook voor voorrang: je bent eerder aan de beurt als er een nieuwe mogelijkheid is en je krijgt vaak eerder antwoord van de chatbot. Die dure abonnement zijn er niet gemaakt voor een individu, maar juist voor professionals.

Ontwikkelaars die AI gebruiken om te programmeren of marketeers die op grote schaal content maken: voor een bedrijf kan de winst in productiviteit enorm hoog zijn en dat is geld waard. Er wordt dus niet verwacht dat veel mensen het voor zichzelf nemen, zo’n duur AI-chatbotabonnement, maar vooral in het bedrijfsleven waar sowieso heel anders met geld wordt omgegaan, is het veel sneller interessant.