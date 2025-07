ChatGPT hallucineert zoveel, dat er een easter egg is gecreëerd

ChatGPT hallucineert de boel bij elkaar

Het bleek dat het allemaal ChatGPT-beelden waren die heel duur waren voor Soundslice, omdat hiermee veel serverruimte werd bewoond zonder dat dat nodig was. In een blog schrijft hij dan ook: “Ons scansysteem was niet bedoeld om deze notatiestijl te ondersteunen. Waarom werden we dan overspoeld met zoveel ASCII-tab ChatGPT-screenshots? Ik was wekenlang in de war, totdat ik zelf met ChatGPT ging spelen en ontdekte dat het iets vertelt wat we helemaal niet kunnen. En daarmee zetten ze ons in een kwaad daglicht en wekten ze valse verwachtingen over onze dienst.”

ChatGPT vertelde dat ze de muziek zouden kunnen luisteren door een Soundslide-account te maken en de chatsessie met ChatGPT te uploaden, dus dat deden mensen massaal. Dat bleek echter helemaal niet te kunnen of de bedoeling te zijn van deze muziekapp. Maar wat zou hij eraan doen? Een grote melding op de site leek niet genoeg, een soort optie in de scanner te maken, maar daarmee zou die ook minder makkelijk in gebruik zijn, of toch iets anders? Hij besloot om de optie toch maar te bouwen om juist wel ASCII toe te staan als daar blijkbaar zoveel vraag naar was.

ChatGPT hallucineert het dus allemaal mooi bij elkaar, maar blijkbaar zullen veel mensen daar dankbaar gebruik van maken. We zijn nu heel benieuwd hoe ChatGPT nog meer mensen aan het werk gaat zetten: en wij maar denken dat AI alleen maar banen zou stelen!