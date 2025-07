VodafoneZiggo en Teleste bouwen aan het netwerk van morgen met 1,8 GHz-internet

VodafoneZiggo zet met hulp van het Finse technologiebedrijf Teleste een belangrijke stap richting de toekomst van internet in Nederland. Met de introductie van 1,8 GHz-technologie en de toepassing van DOCSIS 4.0 wordt het vaste netwerk razendsnel, slimmer én betrouwbaarder. Het is bovendien de eerste grootschalige uitrol van deze technologie in Europa.

DOCSIS 4.0 komt naar Nederland

Het klinkt technisch – en dat is het ook – maar de impact is straks voor iedereen merkbaar. Met de nieuwe generatie netwerkapparatuur kunnen internetsnelheden tot maar liefst 10 Gbps worden aangeboden via de bestaande coax-infrastructuur. Daarmee is het netwerk van VodafoneZiggo in één klap toekomstbestendig.

De technologie is gebaseerd op DOCSIS 4.0, een nieuwe standaard waarmee bestaande kabelnetwerken kunnen worden opgewaardeerd zonder grootschalige vervanging. VodafoneZiggo is hiermee een van de eerste partijen in Europa die deze upgrade op landelijke schaal doorvoert.

Minder storingen, meer stabiliteit

Een ander voordeel zit in het netwerkbeheer. Dankzij de slimme 1,8 GHz-versterkers en telemetrieoplossingen van Teleste kan VodafoneZiggo het netwerk continu monitoren. Hierdoor worden storingen sneller gedetecteerd en soms zelfs opgelost voordat klanten er iets van merken. Dat betekent: meer stabiliteit en minder frustratie bij de eindgebruiker.

“Met de inzet van 1,8 GHz-technologie en DOCSIS 4.0 bouwen we vandaag aan het netwerk van morgen“, zegt Thomas Helbo, Chief Technology Officer bij VodafoneZiggo. “Zo bieden we klanten overal in huis stabiel WiFi en eenvoudige internetdiensten.”

Strategische upgrade voor het hele land

De voorbereidingen voor deze grootschalige uitrol zijn inmiddels in volle gang. Dat is geen toeval: de vraag naar snel en stabiel internet blijft groeien, zeker nu thuiswerken, streamen, gamen en smart home-toepassingen de norm zijn geworden.

Teleste is trots op de samenwerking. Ulf Andersson, Head of Broadband Networks, benadrukt dat deze implementatie aantoont hoe concurrerend kabelinternet ook in de komende 10 jaar zal blijven.

“Deze overeenkomst onderstreept onze leidende rol in 1,8 GHz breedbandtechnologie en onze toewijding om in te spelen op de veranderende behoeften van de markt“, aldus Andersson. “We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met VodafoneZiggo.”

De toekomst is coax én glasvezel

Waar glasvezel de afgelopen jaren veel aandacht kreeg, laat VodafoneZiggo zien dat coax-internet nog lang niet is afgeschreven. Door gebruik te maken van slimme upgrades, zoals deze met Teleste, kan het bestaande netwerk worden doorontwikkeld naar nieuwe standaarden zonder te graven of duizenden woningen open te breken.

De inzet op hybride netwerken – een combinatie van coax en glasvezel – blijft dan ook een strategische keuze. Het stelt VodafoneZiggo in staat om sneller te innoveren en tegelijkertijd miljoenen klanten te blijven bedienen met betrouwbare connectiviteit.

Wat betekent dit voor jou?

Voor consumenten betekent deze ontwikkeling straks snellere downloads, lagere latency, minder onderbrekingen en een hogere betrouwbaarheid. Of je nu thuiswerkt, streamt, een potje aan het gamen bent of met slimme apparaten je huis aanstuurt. En dat alles via je bestaande aansluiting.