VodafoneZiggo verkrijgt (voor € 57,5 miljoen) belangrijk 5G spectrum 

VodafoneZiggo heeft in de meest recente frequentieveiling nieuw spectrum verworven om aan haar netwerk toe te voegen. Tijdens de veiling is 100MHz bemachtigd in de 3,5GHz band. Dit stelt het telecombedrijf in staat om het bestaande netwerk verder door te ontwikkelen en te versterken. VodafoneZiggo betaalt € 57,5 miljoen euro voor deze spectrumvergunning, die loopt tot 2040.

Mobiele netwerk

In Nederland beschikken we over één van de beste mobiele netwerken ter wereld. Om deze koppositie te behouden is het belangrijk de netwerken door te ontwikkelen en een goede digitale infrastructuur te waarborgen. VodafoneZiggo had 4 jaar geleden als eerste in Nederland een landelijk dekkend en volwaardig 5G-netwerk. Het verkrijgen van de 3,5GHz band zal het mogelijk maken om de voordelen van meer capaciteit en lagere reactietijd te realiseren en zowel de huidige als toekomstige behoeften van klanten nog beter te ondersteunen.

VodafoneZiggo maakt, via haar mobiele merk Vodafone, deel uit van het grootste 5G-netwerk in Europa en is IoT-marktleider met meer dan 175 miljoen IoT-connecties. Daarnaast biedt VodafoneZiggo haar klanten toegang tot 5G in meer landen (66) dan elke andere operator. In Nederland heeft VodafoneZiggo een uitstekend mobiel netwerk dat blijft meegroeien met haar klanten. Het telecombedrijf ontwikkelt, groeit en investeert in haar netwerk op basis van het gebruik en de ervaring van haar klanten, zodat zij hun apparaten altijd en overal optimaal kunnen gebruiken.