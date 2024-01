Vodafone, test nieuwe 5G-technologie voor snellere uploads

Als eerste provider in Europa heeft Vodafone, samen met chipmaker Qualcomm en smartphone fabrikant Xiaomi, een nieuwe, snellere 5G-uplingtechnologie getest. De drie partijen zijn er in geslaagd om op het standalone (SA) 5G netwerk van Vodafone met de nieuwste Xiaomi smartphone, uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset, over 5G een uploadsnelheid te halen van maximaal 273 Mbps. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een nieuwe, meer geavanceerde, 5G-uplinktechnologie. De maximaal behaalde uploadsnelheid is meer dan het dubbele van de 5G-uploadsnelheden die op dit moment door de meeste 5G-smartphones gehaald worden. Die liggen rond de 100 Mbps.

Nieuwe 5G-technologie voor meer upload bandbreedte

Uiteraard hebben klanten van Vodafone, om de nieuwe uploadsnelheden te kunnen realiseren, daarvoor straks wel de nieuwste smartphones nodig. Die komen, zo stellen de drie partijen, in de loop van dit jaar (2024) op de markt.

De technologische doorbraak zoals Vodafone het noemt, wordt mogelijk gemaakt door de geavanceerde mogelijkheden van 5G SA. De techniek die daarvoor ontwikkeld is, is het zogenoemde Uplink Carrier Aggregation met Tx Switching. Deze technologie combineert meerdere transmissiekanalen die worden ondersteund door de smartphone en het mobiele netwerk.

Hogere uploadsnelheden zijn vooral handig wanneer je video’s of andere grote bestanden via je mobiele 5G-verbinding wilt versturen naar bijvoorbeeld de cloud, YouTube kanalen of social media. Volgens Vodafone is deze nieuwe technologie uiteindelijk een must, zeker ook gezien de groeiende vraag naar cloudopslag, videostreaming, augmented- en virtual reality-applicaties en multiplayer gaming.



Uitrol en tests met 5G SA

De meeste bestaande 5G-diensten van telecomproviders zijn nog steeds gedeeltelijk afhankelijk van 4G-technologie, ook wel 5G non-standalone genoemd. Vodafone is een van de voorlopers als het gaat om de uitrol van 5G SA. De provider is in Duitsland en de UK al gestart met de uitrol van 5G SA. In andere landen, waaronder Spanje, wordt de nieuwe 5G-uplinktechnologie ook al volop, in pilots, getest.

“Wij streven ernaar om onze klanten als een van de eersten ter wereld te laten profiteren van deze nieuwe 5G-technologie, wanneer deze beschikbaar komt”, aldus Chief Network Officer bij Vodafone, Alberto Ripepi.