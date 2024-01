Xiaomi Redmi Note 13 Series; vijf betaalbare smartphones

Wanneer de nieuwe Xiaomi’s in Nederland op de markt verschijnen is nog niet bekend. Je kunt ze op de NL-site van de fabrikant ook nog niet bestellen, maar alleen aangeven dat ze je mogen mailen als het zover is.

De Redmi Note 13 Pro wordt als enige aangedreven door een Snapdragon 7 Gen 2 processor van Qualcomm. Alle andere exemplaren moeten het doen met een MediaTek processor. Dat geldt dus ook voor de Pro+ variant, die op een MediaTek Dimensity 7200-Ultra chipset draait. Verder kun je bij de 13 Pro+, 13 Pro en Pro kiezen voor 8 of 12 GB werkgeheugen die respectievelijk 256 en 512GB opslagcapaciteit hebben. De twee instapmodellen komen met 6 of 8 GB en 128 of 256GB opslag.

Kiezen doe je aan de hand van je eisen, wensen en budget. Wie het maken van foto’s en video’s belangrijk vindt, zal wellicht kiezen voor een van de drie Pro-modellen kiezen. Die hebben namelijk allemaal een 200 megapixel camera met optische beeldstabilisatie en wat Xiaomi noemt, 2 of 4 keer (digitale) zoom zonder kwaliteitsverlies in de foto, ‘lossless’ zoom noemt de fabrikant het. De standaardmodellen van de Redmi Note 13 hebben toch ook nog een 108 megapixel camera, met drie keer ‘lossless’ zoom. Alle toestellen hebben naast een 200 of 108 megapixel primaire camera, ook nog een 8 megapixel groothoek camera en een 2 megapixel macrocamera.

Deze week heeft Xiaomi , de nummer drie smartphone fabrikant ter wereld, haar nieuwste midrange Redmi toestellen gelanceerd, de Xiaomi Redmi 13 Series. Die bestaat in totaal uit vijf toestellen: de Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G en Redmi Note 13. Die zijn allemaal voorzien van de bekende smartphone specs en op de 13 Pro en 13 na hebben ze ook allemaal 5G aan boord. De meest opvallende ‘features’ zijn echter de prijskaartjes. Die variëren van 200 tot 500 euro. Dat zijn weliswaar ‘vanaf’ prijzen, maar wel bijzonder betaalbaar. Het enige dat je dus hoeft te doen is bepalen wat je budget is om bij je favoriete nieuwe Xiaomi uit te komen. Nou ja, als je voor toestel van dat merk zou willen gaan dan.

Nauwelijks nog lanceringen in ‘westerse’ wereldsteden

Dan nog even dit. Enkele jaren geleden moest je voor de presentatie van een nieuwe vlaggenschip smartphone meestal naar Londen, Parijs, New York of een andere ‘westerse’ wereldstad reizen. Tegenwoordig, voor een groot deel te danken aan de coronacrisis, zijn online presentaties erg populair. Het voordeel daarvan is dat iedereen er in principe bij aanwezig kan zijn. Nadeel is dat je de nieuwe toestellen niet meteen kunt vasthouden of uitproberen. Als dat al mag, want het niet mogen aanraken van een nieuw gepresenteerde smartphone – vooral die vouwbare - is ook een nieuwe trend.

Waar gaat dit over, hoor ik jullie denken? Gisteren heeft Xiaomi, zoals hierboven al beschreven, haar nieuwste vlaggenschip smartphone onthuld. Dat gebeurde tijdens een event in Thailand. Een bijzondere locatie die bij mij herinneringen boven bracht van de bijzondere locaties waar tussen 2000 en 2020 de meeste launchevents gehouden werden. Die lagen zelden in Azië. Dat was voor een belangrijk deel ook te danken aan het feit dat we een paar decennia vooral ‘westerse’ mobiele telefoonmerken kenden, zoals Nokia, (Sony)Ericsson, Motorola, Blackberry. De nog oudere mobiel bellers herinneren zich wellicht nog Philips, Siemens en Sagem. De meeste van deze merken zijn verdwenen, of overgenomen door Chinese bedrijven. We moeten dus maar wennen aan online presentaties vanuit steden aan de andere kant van de wereld.