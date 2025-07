5 dingen die je kunt doen tegen gokverslaving

Vroeger werd er veel illegaal online gegokt, maar tegenwoordig is dat grotendeels gereguleerd. Gokwebsites moeten dure licenties kopen bij de overheid om hun diensten aan te bieden. Het voordeel aan die regulatie is dat er iets meer zicht is op mensen die te ver gaan, maar alsnog is het aantal gokverslaafden in Nederland vrij hoog. Zo’n 80.000 mensen hebben een gokverslaving. Jij ook? Dit is wat je ertegen kunt doen.

Gokverslaving

Veel gokverslaafden trekken vaak pas laat aan de bel: nadat ze al jaren verkeerd bezig zijn. Het geldt wel: trek je sneller aan de bel, dan kan de schade hopelijk ook beperkt blijven. Maar ook als dat niet zo is, besef dat het geen bodemloze put is geworden. Als je nu stopt, heb je weer een dag gewonnen dan als je morgen zou stoppen. Deze vijf tips kunnen je helpen om je verslaving aan banden te leggen. Je leest in dit artikel ongetwijfeld dingen die je allang weet, maar wie weet zie je ze nu in een ander licht of bieden ze net die inspiratie om je verslaving een halt toe te roepen.

1. Leg jezelf financiële beperkingen op

Bij veel verslavingen is geld een bepalende factor, maar dat is bij gokken nog veel meer het geval. Zorg dus dat je daar niet zo makkelijk toegang toe hebt. Het is heel aantrekkelijk om allerlei leningen af te sluiten, rood te staan bij de bank en je ouders het idee te geven dat je wel een extraatje kunt gebruiken, maar het is heel moeilijk om vervolgens te zorgen dat al dat geld weer terugkomt (en nee, gokken is daartoe echt niet de oplossing).

Veel mensen die deze verslaving aanpakken werken met een leefgeldrekening waarop ze ook echt niet kunnen roodstaan, en geven verder het beheer van hun geld in handen van iemand anders: vaak ouders of broers of zussen, in ieder geval iemand die je kunt vertrouwen. En dat niet alleen: die je ook dingen wil toevertrouwen, want je zal toch met de billen bloot moeten om uit te leggen waarom je hen dit verzoek doet.