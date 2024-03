AI in de keuken: koken met ChatGPT

Kunstmatige Intelligentie in de keuken. Come on, we weten toch zelf wel wat we willen koken? Daar hebben we ChatGPT toch niet voor nodig? Helemaal waar, je kunt zelfs niet koken en je avondeten bestellen via Thuisbezorgd of wat dan ook.

Maar misschien is dat allemaal wel heel eenvoudig gesteld. Want wat kun je allemaal met ChatGPT als we in de keuken staan? In de meest platte vorm kun je zeggen dat kunstmatige Intelligentie in de keuken ook kan verwijzen naar slim gebruik van keukenapparatuur en -toepassingen om het kookproces te verbeteren, recepten aan te bevelen, voedselverspilling te verminderen en meer.

Voorbeelden van AI in de keuken zijn slimme kookapparaten zoals slimme ovens, apps voor recepten die rekening houden met jouw persoonlijke voorkeuren en bijvoorbeeld welke ingrediënten je altijd op voorraad moet hebben. Zo’n handige chatbot zou je daar zomaar mee kunnen helpen.

Check eerst je bio even

Als je ChatGPT slim wil inzetten moet je onze ‘geliefde’ chatbot wel eerst vertellen wat je voorkeuren zijn. Hoe gedetailleerder je bent, hoe beter de kwaliteit van de adviezen zijn. Ben je vegatariër of een echte vegan? Wil je wel of geen rood vlees eten en wat is je favoriete keuken, Italiaans, mediterraans (is echt aan te bevelen) of hou je meer van de Aziatische keuken? Schrijf die eerst maar eens een keer goed uit.