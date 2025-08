AI kan borstkanker zien die radioloog gemist heeft

De dokter belt je met goed nieuws: je borstscreening was goed. Heel fijn natuurlijk, maar wat als er toch iets niet helemaal goed zit? Soms kom je er uiteindelijk toch achter dat je borstkanker hebt: intervalkanker, zoals dat heet. Het zit tussen twee screenings in en is ontzettend agressief. AI kan een derde van deze kankers opsporen, terwijl die normaal gemist worden.

AI spot borstkanker wel

Wetenschappers in Massachusetts hebben ontdekt dat AI vaak meer ziet. Ze lieten AI 224 scans van intervalkanker zien en wat bleek? In 32,6 procent van de gevallen pikte de AI het tumor er al bij de eerste scan uit. Radiologen hadden die tumoren niet gezien op de 3D-mammografiefoto’s. Dat betekent niet dat onze artsen hun werk niet goed genoeg doen, het betekent vooral dat AI bepaalde patronen kan zien waar mensen niet toe in staat zijn. De AI werd zelfs niet verteld waar iets zou moeten zitten: het wees het toch regelmatig precies aan.