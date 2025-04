Nederlands onderzoek bewijst dat AI longkanker sneller ontdekt

Wie ontdekt longkanker sneller: de mens of AI? Dat antwoord is volgens het Amsterdamse UMC toch echt kunstmatige intelligentie. Het universitair medisch centrum heeft onderzocht of AI inderdaad in staat is om longkanker te herkennen en het blijkt het dus ook nog eens in een eerder stadium al te zien. Een veel eerder stadium: soms zelfs tot vier maanden vroeger.

Kanker diagnosticeren met AI

De AI kreeg gegevens gevoed van mensen en kon daar precies uitpikken wie een hoger risico had op longkanker. Huisartsen kunnen hierdoor patiënten met een hoger risico op longkanker eerder identificeren. Zo kan iemand op tijd worden doorverwezen. Zo kan er een CT-scan worden gemaakt en eventuele behandeling worden gestart, voordat iemand klachten heeft. Dat verbetert dus ook de kwaliteit van leven, omdat je als patiënt nog niet of weinig van de nadelen hebt ondervonden van de ziekte.

De gegevens die een huisarts in het dossier van de patiënt heeft zouden al voldoende moeten zijn om een risico op longkanker te kunnen inschatten. Dat weten de experts na onderzoek te hebben gedaan met ongeveer een miljoen patiënten in een database. Er werd software op toegepast en het was de hoop om tot zes maanden voor de diagnose werd gesteld al te kunnen zien met AI dat er iets aan de hand is.