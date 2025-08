Deze AI-tool maakt zelfs ongevraagd naaktbeelden van Taylor Swift

Veiligheid op Grok

Het ligt waarschijnlijk vooral aan de ‘spicy’-optie binnen Grok. Je kunt custom, normal, fun en spicy kiezen. Spicy betekent dat het allemaal wat meer op het randje is, maar de beelden die nu zijn gemaakt van Taylor Swift zijn echt wel ver over het randje. Taylor dansend in een string,Taylor die haar kleuren eraf scheurt: het werd allemaal door Grok bedacht. Het zou niet eens moeten kunnen, want X zegt dat je geen naaktbeelden mag plaatsen zonder toestemming: “We hebben een zero-tolerance beleid voor dit soort content.”

Dat blijkt toch tegen te vallen als de AI van X zelf voor dit soort beelden zorgt. xAI, de uitbater van Grok, zal toch echt wat meer veiligheidsopties moeten inbouwen. Er zitten zeker wel veiligheidsmaatregelen ingebouwd: je kunt geen naakte kinderen laten maken door de AI, is er duidelijk nog veel om te veranderen en de AI veiliger te maken. We verwachten vooralsnog weinig communicatie van Elon Musk in dit opzicht, maar er moet toch echt wel wat gebeuren om de kunstmatige intelligentie wel spicy te kunnen maken, maar niet shocking.