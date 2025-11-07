Gemini maakt van Google Maps een alleswetende bijrijder

Google’s AI-assistent Gemini was natuurlijk al enorm handig om allerlei antwoorden op vragen te krijgen, maar het bedrijf maakt zijn kunstmatige intelligentie nog een stuk handiger voor wanneer je onderweg bent. Gemini komt namelijk naar Google Maps, waardoor je al rijdend allerlei handige informatie kan krijgen.
Google implementeert de Gemini-AI al enige tijd in steeds meer producten van het bedrijf – net zoals de meeste bedrijven die hun eigen AI hebben doen. Het bedrijf experimenteert ook al enige tijd met Gemini in Google Maps, en binnenkort breidt Google deze functie flink uit.
Wanneer mensen autorijden, fietsen of lopen en Google Maps open hebben, kunnen ze nu allerlei vragen aan Gemini stellen. Dat is wel zo handig zodat je niet met je smartphone zelf bezig hoeft te zijn – cruciaal wanneer je achter het stuur zit.
Het is daardoor bijvoorbeeld mogelijk om te vragen welke interessante locaties er in de buurt zijn. Denk aan een EV-lader voor je elektrische auto, een restaurant om tussendoor een hapje te eten of een hotel voor een overnachting. Daarbij kan Gemini per locatie allerlei informatie geven, bijvoorbeeld over wat voor eten een restaurant serveert. Dit doe je heel simpel door de camera in je smartphone op een locatie te richten.
Het navigeren zelf wordt ook makkelijker gemaakt. Wanneer je nu de routeplanner aan hebt staan, hoor je vaak na hoeveel (kilo)meter je ergens moet afslaan, maar Gemini is slim genoeg om een duidelijk herkenningspunt te noemen die je aan de kant van de weg kunt zien.
Gemini in Google Maps houdt ook het verkeer op je route in de gaten. Op die manier ben je nog sneller op de hoogte van aankomende knelpunten, zoals files die veroorzaakt zijn door (bijvoorbeeld) een ongeluk. Zelfs wanneer je geen route hebt gepland, kijkt Gemini op de achtergrond naar mogelijke obstakels, rekening houdend met de routes die je vaak aflegt.
Misschien wel nog handiger is de integratie met andere apps op je smartphone. Door de connectie met apps als je agenda en je contacten toe te staan, wordt er steeds meer geautomatiseerd. Je kunt Gemini vragen om een afspraak in te plannen die je net nog al bellend met iemand hebt gemaakt. Het is voor de mensen waar je naartoe rijdt zelfs mogelijk om op de hoogte gesteld te worden van je aankomsttijd. Dat scheelt weer appen wanneer je vermoed wat later aan te komen!
Maar wanneer kun je dan gebruik gaan maken van Gemini in Google Maps? Volgens het bedrijf zelf wordt de functie ergens binnenkort uitgerold in alle regio waar Gemini beschikbaar is. Gemini is ook in Nederland beschikbaar, dus met een beetje geluk kunnen we bovenstaande functies binnenkort ook gebruiken. Het is niet bekend of al deze functie meteen hier beschikbaar zullen komen, maar dat Google Maps dankzij Gemini een stuk slimmer en gebruikersvriendelijker wordt gemaakt, moge duidelijk zijn.