Gemini maakt van Google Maps een alleswetende bijrijder

Google’s AI-assistent Gemini was natuurlijk al enorm handig om allerlei antwoorden op vragen te krijgen, maar het bedrijf maakt zijn kunstmatige intelligentie nog een stuk handiger voor wanneer je onderweg bent. Gemini komt namelijk naar Google Maps, waardoor je al rijdend allerlei handige informatie kan krijgen.

Steeds meer Gemini

Google implementeert de Gemini-AI al enige tijd in steeds meer producten van het bedrijf – net zoals de meeste bedrijven die hun eigen AI hebben doen. Het bedrijf experimenteert ook al enige tijd met Gemini in Google Maps, en binnenkort breidt Google deze functie flink uit.