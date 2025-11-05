Microsoft lanceert zijn eerste zelfgemaakte beeldgenerator

Je kunt het met Google Nano Banana doen, met ChatGPT, maar Microsoft laat het je nu doen met zijn zelfgemaakte beeldgenerator MAI-Image-1. Je kon al eerder met Microsoft beelden maken met AI, zoals de Funko met Microsoft Image Creator, maar nu heeft het IT-bedrijf zelf een heel model gebouwd. Er schuilt alleen wel een addertje onder het gras: het is niet beschikbaar in de EU.

MAI-Image-1

Dat het nog niet in ons werelddeel beschikbaar is, kan te maken hebben met de regels voor AI die hier strenger zijn dan elders. Om die reden hebben we bijvoorbeeld ook niet alle mogelijkheden binnen Meta AI tot onze beschikking. Mondjesmaat wordt dat wel steeds meer. Microsoft kwam eerder dit jaar al met MAI-Voice-1, dat juist is bedoeld voor spraak, nu komt daar dus beeldgeneratie bij.

Microsoft laat weten: “Bij Microsoft AI ontwikkelen we kunstmatige intelligentie voor iedereen – een ondersteunende, behulpzame aanwezigheid die altijd in dienst staat van de mensheid. We hebben eerder uitgelegd dat doelgerichte modellen essentieel zijn voor deze missie, en in augustus kondigden we onze eerste twee intern gebouwde modellen aan. MAI-Image-1 vormt de volgende stap in die ontwikkeling en bereidt de weg voor voor meer meeslepende, creatieve en dynamische ervaringen binnen onze producten.”