Let op OpenAI: Microsoft lanceert nu zijn eigen AI

Microsoft was eerst helemaal into OpenAI, maar dat is veranderd. Hoewel, het is nog steeds de basis van Copilot, maar nu komt het IT-bedrijf ook met zijn eigen kunstmatige intelligentie, namelijk MAI-Voice-1 AI en MAI-1.

MAI-Voice-1 AI

De namen van de nieuwe AI van Microsoft zijn een beetje vreemd, maar het is toch echt de bedoeling van Microsoft om ze te laten concurreren met DeepSeek, GPT-5, Claude, enzovoort. Het is voor het eerst dat Microsoft met volledig zelfgemaakte AI-modellen komt op deze schaal. MAI-Voice-1 maakt een minuut aan audio in maar een seconde en gebruikt daarbij bovendien maar 1 GPU, wat betekent dat het een vrij zuinig systeem is. Het wordt stiekem ook al wel hier en daar gebruikt, onder meer voor Copilot Daily waarin nieuwsverhalen worden gedeeld.

De MAI-1-preview biedt een glimps in de toekomst van Copilot, stelt Microsoft. Het houdt het allemaal nog een tikkeltje geheimzinnig, maar dat komt ook omdat het nog een preview is. Wat Microsoft er wel over kwijt wil is dat het getraind is op 15.000 Nvidia H100 GPU’s en dat het gemaakt is voor mensen die een AI-model willen gebruiken dat instructies kan opvolgen. Het is bovendien meer ingestoken op dagelijks gebruik. In ieder geval wil Microsoft zijn AI opmerkelijk genoeg vooral insteken op de consument en niet per se op het zakelijke segment.