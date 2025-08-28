Samsung brengt dit jaar nog Microsoft Copilot naar TV’s en monitoren

Samsung gaat dit jaar nog de AI-assistent Microsoft Copilot toevoegen aan zijn nieuwste TV’s en Smart Monitors. Daarmee wordt het grootste scherm in huis meer dan alleen een plek om films of series te kijken: gebruikers kunnen straks direct vanaf de bank informatie opvragen, vragen stellen of nieuwe dingen leren.
De integratie maakt het mogelijk om Copilot te activeren met een spraakcommando of via de afstandsbediening. Handig voor wie tijdens het kijken snel iets wil weten over een acteur, of juist een samenvatting van een programma wil krijgen. Ook dagelijkse taken, zoals het plannen van activiteiten of het opzoeken van uitleg bij een ingewikkeld onderwerp, worden eenvoudiger.
Kevin Lee, Executive Vice President bij Samsung Visual Display, legt uit: “Copilot maakt het leuk en makkelijk om snel te vinden wat je nodig hebt, of je nu iets nieuws wilt leren, entertainment zoekt of dagelijkse taken wilt aanpakken.”
De integratie van Copilot sluit aan bij recente verbeteringen van Bixby, Samsungs eigen spraakassistent. Samen moeten ze zorgen voor een rijkere en meer contextuele ervaring. Via Samsung Tizen OS Home en de Samsung Daily+ hub biedt Copilot:
Volgens Microsofts David Washington voelt Copilot op Samsung TV’s aan als een “AI-metgezel in de woonkamer”.
Samsung is al bijna twee decennia marktleider op gebied van televisies en blijft dat leiderschap benutten om nieuwe functies uit te rollen. Waar het merk vroeger vooral de nadruk legde op beeldkwaliteit, verschuift de aandacht nu steeds meer naar slimme software en AI.
Met de komst van Copilot – naast Bixby, Samsung Vision AI en de diensten in Daily+ – profileert Samsung de TV niet langer alleen als entertainmentapparaat, maar steeds meer als digitale assistent voor het hele huishouden.