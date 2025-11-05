Wat als je eigen AI-kloon straks bepaalt of je ‘stekker’ eruit mag?

Het kan af en toe hele families uiteen splijten: een naaste die in het ziekenhuis ligt en niet meer wakker lijkt te gaan wonen. Van de beademing af, of toch niet? Het is een enorm zwaar besluit dat je niemand toewenst te moeten maken, maar toch is er iemand die het moet doen. Wat als die iemand jijzelf bent, maar dan in AI-vorm?

Je AI-kloon kan bepalen

Het kan interessant zijn als familieleden in ieder geval de digitale AI-kloon van hun naaste kunnen raadplegen. Of als doktoren dat kunnen doen, mocht er geen familie aanwezig zijn. Het is nog in geen enkel ziekenhuis mogelijk: het wordt ook nog niet getest, maar het zou natuurlijk wel een fijn hulpmiddel kunnen zijn. AI-onderzoeker Muhammad Aurangzeb Ahmad vindt in ieder geval van wel. Hij onderneemt momenteel de eerste stappen om zoiets binnen een Amerikaans ziekenhuis mogelijk te maken.

Het is nog heel pril, maar Ahmad werkt met zijn team voor de trauma-afdeling van de Universiteit van Washington. Zijn project rondom AI-klonen is nog in een conceptuele fase, waarbij hij vooral tegen het probleem aanloopt dat hij alleen weet of zijn AI-kloon het accuraat deed wanneer een patiënt overleefd en kan bevestigen dat de AI de juiste keuze maakte, zo vertelt hij aan ArsTechnica. De bedoeling is dat de AI-surrogaat tenminste in tweederde van de gevallen goed kan inschatten wat de wensen van de patiënt zijn.