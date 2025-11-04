De App Store werkt nu ook naar behoren op je browser

Apple heeft een nieuw design van de App Store uitgebracht, waardoor de webwinkel nu gebruiksvriendelijk is op alle browsers – en dus niet alleen meer op je Apple-apparaten.

Op je iPhone bezoek je de App Store natuurlijk via de officiële app, maar wilde je deze winkel om apps aan te schaffen en te downloaden op een random browser – bijvoorbeeld op een desktopcomputer – bezoeken, dan kreeg je tot voor kort een vrij ongeordende en uitgeklede site voor de kiezen. Op de ‘oude’ App Store in browsers was nauwelijks structuur te vinden, geen gecureerde content, nauwelijks werkende zoekopties en geen manier om categorieën te kiezen. In feite was het nauwelijks een App Store te noemen, eerder een statische pagina met wat informatie over de winkel.

Een nieuw jasje

Apple heeft de App Store voor browsers gisteren echter in een nieuw jasje gestoken, wat de appwinkel in één klap een stuk gebruikersvriendelijker maakt. Nog altijd bezoek je de winkel via http://apps.apple.com/nl, maar ga je daar nu heen, dan krijg je een helder ogende website voorgeschoteld waarop je binnen een handomdraai de app die je zoekt vindt.