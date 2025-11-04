De App Store werkt nu ook naar behoren op je browser

Apple heeft een nieuw design van de App Store uitgebracht, waardoor de webwinkel nu gebruiksvriendelijk is op alle browsers – en dus niet alleen meer op je Apple-apparaten.
Op je iPhone bezoek je de App Store natuurlijk via de officiële app, maar wilde je deze winkel om apps aan te schaffen en te downloaden op een random browser – bijvoorbeeld op een desktopcomputer – bezoeken, dan kreeg je tot voor kort een vrij ongeordende en uitgeklede site voor de kiezen. Op de ‘oude’ App Store in browsers was nauwelijks structuur te vinden, geen gecureerde content, nauwelijks werkende zoekopties en geen manier om categorieën te kiezen. In feite was het nauwelijks een App Store te noemen, eerder een statische pagina met wat informatie over de winkel.
Apple heeft de App Store voor browsers gisteren echter in een nieuw jasje gestoken, wat de appwinkel in één klap een stuk gebruikersvriendelijker maakt. Nog altijd bezoek je de winkel via http://apps.apple.com/nl, maar ga je daar nu heen, dan krijg je een helder ogende website voorgeschoteld waarop je binnen een handomdraai de app die je zoekt vindt.
Deze vernieuwde App Store voor browsers lijkt nu een stuk meer op de App Store die je bijvoorbeeld op je iPhone of Mac te zien krijgt. Zo staat bovenaan de hoofdpagina een ‘Vandaag’-categorie, waarin een aantal populaire apps worden uitgelicht. Ook de ‘Favorieten App Store-redactie’-categorie is handig, omdat daar ook telkens een aantal interessante apps in het zonnetje worden gezet.
Aan de zijkant van de pagina zijn duidelijke categorieën te vinden, bijvoorbeeld voor games, gezondheid, foto en video, en productiviteit, en de zoekbalk werkt nu ook naar behoren. Elke app heeft een overzichtelijke productpagina met informatie en screenshots. De pagina’s schalen mee afhankelijk van of je op een desktopcomputer of een mobiel apparaat kijkt, en de winkel laadt ook pijlsnel.
Bovenaan het menu is zelfs een optie te vinden om te schakelen tussen de App Stores voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watches en televisie. Op die manier hoef je niet bang te zijn een app te vinden die alleen beschikbaar is voor een Apple-apparaat die je zelf niet hebt.
Daar houdt het niet op met fijne bijkomstigheden. Elke app heeft nu bijvoorbeeld een duidelijke URL die je kunt delen en kopiëren naar je Apple-apparaat om het in de officiële App Store te openen. Die URL’s maken apps uit de App Store ook beter vindbaar via zoekmachines zoals Google. De App Store is met deze redesign dus in één klap gebruiksvriendelijker én transparanter geworden.
Het enige dat nog mist is de mogelijkheid om apps direct vanuit je browser te installeren, maar Apple heeft er naar gehint dat dergelijke mogelijkheden in de toekomst misschien nog toegevoegd worden.
Het herontwerp komt op een cruciaal moment voor de App Store. Apple wil aantonen dat het een zo open mogelijk ecosysteem niet tegen probeert te houden. Diverse overheden hebben de afgelopen tijd geklaagd over het gesloten ecosysteem van Apple en hoe dit een competitieve markt tegengaat. Hoewel de nieuwe indeling van iOS natuurlijk niet een daadwerkelijk open ecosysteem maakt, biedt het wel meer transparantie en gebruiksvriendelijkheid, wat een stap in de goede richting is.