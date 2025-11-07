ChatGPT kan nog beter vakanties voor je plannen: straks dan

ChatGPT kan al leuk vakanties plannen op basis van je interesses. Ga je naar Barcelona en zoek je een goede cocktailbar, dan kan de AI-chatbot je daar zo aan helpen. Nu zelfs nog iets beter, want het heeft integraties met twee nieuwe apps, waaronder Tripadvisor.

ChatGPT en Tripadvisor

ChatGPT heeft sinds vorige maand een appbibliotheek die je kunt gebruiken om ChatGPT nog een betere bot te maken. Je kunt chatten met apps in ChatGPT, zoals met Booking, met Spotify of Zillow (een Amerikaans huizenplatform). Canva, Coursera, Expedia en Figma zijn ook al van de partij. Helaas is het alleen nog buiten Europa beschikbaar, voor mensen met een Free, Go, Plus of Pro-abonnement op de chat-app. OpenAI zorgt ervoor dat er binnenkort meer apps beschikbaar komen, maar nu zijn Tripadvisor en Peloton dus nieuw. Peloton, dat bekend is als een soort spinningfiets voor thuis, is sowieso niet in Nederland beschikbaar, maar Tripadvisor natuurlijk wel.

Het is dus afwachten tot deze mogelijkheid naar Europa komt en we aan Tripadvisor kunnen vragen om een hotel in New York City te vinden voor 2 volwassenen, rond de 200 euro per nacht van vrijdag tot en met zondag aanstaande. Tripadvisor komt vervolgens met hotels die hoge ratings hebben en dus goed gewaardeerd worden door het publiek. Op dit moment kun je echter ook zonder TripAdvisor vakanties plannen. Je kunt bijvoorbeeld vragen om bepaalde activiteiten, maar het is ook mogelijk om te vragen wat een vlucht naar Dubai ongeveer kost, of hoe lang je onderweg bent naar IJsland en of er een tijdsverschil is. Je kunt zelfs vragen wat ChatGPT allemaal zou voorstellen als je drie dagen naar Marrakech gaat.