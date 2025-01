OpenAI komt met eigen Operator Agent: dit is wat dat is

Wel komt de dienst in eerste instantie alleen naar de Verenigde Staten. Het is ook nog een test, waarbij OpenAI waarschuwt dat het nog niet helemaal werkt zoals je dat zou verwachten. Zeker als je complexere vragen stelt is dat een probleem. Het is ook alleen voor OpenAI-abonnees van het duurste abonnement a 200 dollar per persoon.

Samenwerkingen

Het zal ook nog wel even duren voordat het verder wordt uitgerold, want het moet ook echt de samenwerking opzoeken met bedrijven om extra goed te functioneren en aan de behoeften van mensen te voldoen. En die behoefte liggen bij Amerikanen bij DoorDash, OpenTable en PriceLine, terwijl dat in Nederland weer heel andere mogelijkheden zouden zijn.

Ook is het de vraag of we daar meteen in zullen duiken. We schijnen in Nederland toch wat sceptischer tegen kunstmatige intelligentie aan te kijken dan in de landen om ons heen. Tegelijkertijd is AI in het Engels ook vaak net even beter dan in het Nederlands, waardoor het goed is om het eerst daar goed te testen. Wie weet plukken wij er uiteindelijk de vruchten van, dat het systeem eerst de fouten maakt bij anderen.