OpenAI legt geld bij op zijn duurste abonnement

Ceo Sam Altman zegt dat OpenAI geld bijlegt op zijn ChatGPT Pro-abonnement. Het allerduurste abonnement op ChatGPT kost maar liefst 200 dollar per maand, maar daarmee heeft het bedrijf dus nog lang niet de kosten eruit.

Altman zegt dat hij heeft gekozen voor de prijs van 200 dollar en dat hij dacht dat ze er wel geld mee zouden verdienen. Het is de vraag waarom OpenAI dan toch geld verliest op deze abonnementen. Komt het omdat ze niet genoeg worden afgenomen? Waarschijnlijk. Je hebt met ChatGPT Pro wel voordelen, maar die zijn voornamelijk voor professionele gebruikers interessant. Zo krijg je hiermee toegang tot het o1-model dat kan redeneren, de o1 Pro-modus en kun je ongelimiteerd Sora gebruiken.

OpenAI

Die laatste optie is natuurlijk wel voor meer mensen dan alleen professionele gebruikers interessant, maar is het ook 200 dollar-per-maand-interessant? Het lijkt erop dat OpenAI ermee worstelt, maar volgens Altman is dat juist omdat mensen het heel veel gebruiken. Het bedrijf is nog lang niet winstgevend en moet het dan ook vooral hebben van grote investeringsrondes. Het heeft inmiddels al 20 miljard aan fondsen opgehaald sinds het is opgericht en daar brandt het rap doorheen: de omzet was vorig jaar 3,7 miljard en het verlies 5 miljard. Kosten die vooral te wijten zijn aan de huur van bedrijfspanden, personeelskosten en AI-trainingsmogelijkheden.

OpenAI begint nu zelf steeds meer in te zien dat het snel door zijn geld heen gaat: er is meer geld nodig dan het zich ooit had voorgesteld, zei het recent. Reden voor het bedrijf om te spelen met het idee om zijn abonnementen allemaal duurder te maken. Het hoopt in 2029 100 miljard aan omzet binnen te harken, maar er moet nog veel gebeuren om dat ook daadwerkelijk werkelijkheid te laten worden.