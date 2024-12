Videotool Sora van OpenAI is nu officieel beschikbaar

Eerder deze week kwam Google nog met zijn eigen AI-tool voor video’s dat moet concurreren met Sora. OpenAI had dus wel wat haast op Sora openbaar te maken. Dat een actiegroep die het niet eens was met hoe er met testers werd omgegaan de tool al half online had gezet zal ook niet hebben geholpen.

AI-video’s maken met Sora

Nu is Sora er eindelijk en het heeft wel een watermerk als je de video’s downloadt als je geen Pro hebt. Je moet wel akkoord gaan met het niet uploaden van mensen onder de 18 jaar oud of gewelddadige content. Houd je je daar niet aan, dan riskeer je een ban.

Het kan overigens wel even duren voordat Sora ook in de EU beschikbaar is, aldus OpenAI-ceo Sam Altman. Ook met een VPN is het moeilijk toegang te krijgen en lijkt het erop dat Sora zodanig populair is dat er geen toegang mogelijk is op dit moment.