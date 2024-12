OpenAI speelt voor kerstman: elke dag een nieuwe AI-mogelijkheid

Naast die volledige beschikbaarheid is er ook een nieuwe, duurdere variant bijgekomen, die een flinke 200 dollar per maand kost. Je krijgt hiermee toegang tot OpenAI o1, GPT-4o en Advanced Voice. Er zit ook een speciale o1-versie bij (alleen voor Pro-gebruikers) waarmee echt het best mogelijke antwoord voor de moeilijkste problemen kan worden gegeven. Dat kan bijvoorbeeld voor wetenschappers of IT’ers heel handig zijn. Het idee van zo’n beredenerende AI is dat er minder onzinantwoorden komen, omdat hij meer in stapjes bij zijn antwoord komt en daar meerdere dingen tegelijkertijd bij kan halen om te analyseren. Ook schijnen in o1 nu veel kortere antwoordtijden voor te komen.

12 Days of Shipmas

Verder weten we nog niet wat Shipmas, zoals OpenAI het noemt, zal brengen. Later vandaag horen we weer van een nieuw product. Wel heeft OpenAI onthuld dat er zeker ook een aankondiging aankomt over Sora. We zijn benieuwd waar het verder mee komt. Het hopen is op mogelijkheden voor gratis gebruikers van ChatGPT: dat zijn heel veel mensen. Gisteren bezochten we bijvoorbeeld een cloudconferentie waar mensen ook echt de vraag stelden: ‘Waarom zou ik het dure Microsoft Copilot a 30 euro per persoon nemen, als ik ook prima uit de voeten kan met ChatGPT?’ En daar zit uiteindelijk wel die kracht van deze AI.