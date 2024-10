OpenAI is van plan om ChatGPT steeds duurder te maken

Tijd voor een investeringsronde dus, want dat gat moet worden gedicht. OpenAI hoopt dit voor elkaar te krijgen met geld van Microsoft, Nvidia en Apple, maar die laatste heeft al laten merken dat het niet meedoet. Nvidia en Microsoft zijn machtige, rijke bedrijven die baat hebben bij het bestaan van OpenAI, dus het is niet ondenkbaar dat zij inderdaad (nog meer) investeren. OpenAI wordt qua waarde op 150 miljard dollar geschat. Het wil graag 7 miljard dollar bij elkaar krijgen met behulp van de investeerders.

Investeringsronde OpenAI

Microsoft investeert al flink in OpenAI, maar OpenAI heeft meer nodig. Nvidia kan met de investering een meer solide samenwerking met OpenAI bewerkstelligen waarbij het erop kan bouwen dat OpenAI de infrastructuur voor het trainen van Large Language Models bij Nvidia blijft afnemen. Het zijn dus niet zomaar investeringen in een bedrijf dat veel waard is: het zijn ook manieren om OpenAI dichtbij te houden. Het heeft vorig jaar dik bewezen dat het goud in handen heeft en impact maakt, dus bedrijven zullen er ook op hopen dat dat in de toekomst blijft doorgaan. Sam Altman zou in ieder geval met een ex-Apple-designer werken aan een fysieke gadget om AI mee te gebruiken: zou dat het nieuwe antwoord kunnen worden na de smartphone? Het is allemaal nog toekomstmuziek, maar het zijn allemaal zaken die geld benodigen: geld dat OpenAI momenteel overduidelijk zelf niet kan ophoesten.

Zoveel cijfers, zoveel bedrijven die misschien wel een vinger in de pap willen: OpenAI is bij lange na niet meer wat het ooit was. Het begon als een soort goed doel waarbij technologische innovatie ervoor moest gaan zorgen dat iedereen eerlijk toegang had tot AI. Toen het bedrijf echter eenmaal een immense populariteit verwierf, veranderde dat. Inmiddels is het zelfs officieel aan het veranderen van een non-profit naar een for profit. De eerlijke toegang is ook al geruime tijd verdwenen: consumenten die betalen hebben meer mogelijkheden dan zij die dat niet doen