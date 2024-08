Geen watermerk voor ChatGPT om angst dat gebruikers weglopen

Op Meta moet je aangeven dat iets met AI is gemaakt en op een Samsung-toestellen wordt er automatisch al een watermerk op je Galaxy AI-creaties gezet. Bij ChatGPT-teksten is dat niet het geval. Je kunt in principe niet zien dat een tekst door ChatGPT is gemaakt. Dat gaat ook niet veranderen: OpenAI wil niet aan een watermerk omdat het bang is gebruikers te verliezen.

Watermerk op ChatGPT

Het blijkt inderdaad dat er ChatGPT-gebruikers zijn die de dienst minder zouden gebruiken als er een watermerk op kwam. Immers zien mensen dan dat ze ChatGPT gebruiken en dat houden sommigen liever geheim. Als je als marketingmedewerker altijd met de meest creatieve ideeën komt en die komen eigenlijk uit de koker van ChatGPT, of als je op de universiteit een paper inlevert die gemaakt is door ChatGPT.

OpenAI schijnt volgens The Wall Street Journal heel ver te zijn geweest met het maken van een watermerk, maar er is intern te veel onenigheid om ook door te zetten. Het is in het kader van transparantie absoluut beter (we weten immers niet eens wanneer we met een robot praten), maar als het in de competitieve wereld van AI gebruikers kwijtraakt, dan is het waarschijnlijk helemaal niet zo’n goed idee.

Apparently, @OpenAI has developed a watermark that allows one to determine with 99.9% certainty whether a text -or parts of it- has been produced with ChatGPT

(gift article 🔓)https://t.co/2jhyI5v4F5 — Jana Rodriguez Hertz 汉娜 (@janarhertz) August 4, 2024

Patronen

Mocht je je afvragen hoe dat eruitziet: dat is ingewikkeld. Er wordt aangepast hoe het model de meest voor de hand liggende woorden voorspelt die op elkaar volgen en daarmee ontstaat er een patroon dat je kunt detecteren. Het is dus niet zoals een watermerk op briefgeld met een vormpje dat eroverheen wordt gezet: het is een soort code in de tekst zelf. En dat ook nog zonder dat de kwaliteit van de tekst achteruitgaat.

In een blog schrijft OpenAI dat de methode 99,9 procent accuraat is en dat er niet makkelijk mee kan worden gesjoemeld. Echter is het bang dat het bijvoorbeeld mensen die een taal niet machtig zijn ‘out’ en daardoor stigmatiseerd. En ja, dat 30 procent van ondervraagde ChatGPT-gebruikers aangeeft de software minder te gaan gebruiken als die watermerken erin zitten, dat helpt natuurlijk ook niet.

AI om teksten te schrijven

Voorlopig verwachten we dus nog even geen watermerken, waardoor je ChatGPT veilig kunt blijven gebruiken. Wel kun je je afvragen of het verstandig is het heel veel te gebruiken: we zien nog steeds veel hallucinaties waardoor wij voor onze feitjes toch meestal op andere plekken kijken dan dat we eerst naar ChatGPT gaan en dan alsnog een second opinion moeten vragen. Al is dat waarschijnlijk een kwestie van jaren voordat ChatGPT wel foutloos functioneert. En dan zal een watermerk harder nodig zijn dan ooit tevoren.