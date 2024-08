World Wide Web Day: dit kan de GenAI-hype leren van de internetbubble

Wat onze generatieve toekomst in petto heeft

Uit een onderzoek van IG&H onder 71 bedrijven blijkt dat ze in de nabije toekomst vooral geïnteresseerd zijn in het verkennen van gebieden waar GenAI medewerkers ondersteunt bij het opstellen van eerste concepten van documentatie, het automatiseren van repetitieve taken of het doen van voorstellen voor beslissingen. Waar zien we GenAI over 33 jaar?

GenAI-technologieën hebben al de eerste fundamenten gelegd om in potentie het weer een jaar vooruit perfect te voorspellen, alle talen in de wereld te begrijpen met real-time vertaling, volledig autonome zelfrijdende auto’s en logistieke netwerken te hebben, met dieren te communiceren en medicijnen op maat te maken voor de individuele patiënt door de vormen van 3D-eiwitten beter te voorspellen, om er maar een paar te noemen.

“Over het algemeen verwachten we dat GenAI een vlucht zal nemen met meer integratie en hyperpersonalisatie. Denk bij retail bijvoorbeeld aan het genereren van productaanbevelingen op basis van iemands huidige outfit. Er zal waarschijnlijk meer speech-to-text in ons dagelijks leven verschijnen en mensen zullen hun gedachten minder hoeven op te schrijven of uit te typen,” vervolgt Kragten.

In tegenstelling tot de internethype profiteert de GenAI-golf van meer volwassen technologie en markten, samen met een grotere nadruk op ethiek en regelgeving. Naarmate AI naadlozer in ons leven wordt geïntegreerd, zal het van vitaal belang zijn om te bepalen wanneer we AI (niet) gebruiken.

“Er komt meer aandacht voor ethische AI en meer transparantie in automatisering. Voor bepaalde dingen zal er altijd een mens aan te pas moeten komen. We kunnen de impact op dit moment overschatten, gezien de snelheid van de ontwikkeling en de relatief langzamere implementatie voor de bredere samenleving. Tegelijkertijd onderschatten we waarschijnlijk de langetermijn impact van GenAI,” legt Kragten uit.

[Fotocredits – Elzerl © Adobe Stock]