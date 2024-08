Instanties waarschuwen: toekomst AI in gevaar door macht Nvidia

Nvidia is de grootste chipbakker ter wereld en dat zit veel organisaties dwars. Anti-monopoliegroepen stellen dat er een onderzoek moet komen naar Nvidia’s AI-chips en vooral de prijsafspraken die hierover schijnen te bestaan. De toekomst van kunstmatige intelligentie zou hierdoor zelfs in het gedrang komen.

Nvidia

Organisaties zoals Demand Progress, Open Markets Institute en het Tech Oversight Project stellen dat er onderzoek moet komen naar Nvidia’s concurrentiepositie. Andere chipmakers zouden geen voet aan de grond krijgen omdat “Nvidia’s bijna absolute dominantie van de markt moeilijk te weerleggen is.” Hierdoor zouden ze ook geen financiering kunnen krijgen. Sowieso is Nvidia het meest waardevolle, publiekelijke bedrijf ter wereld, waardoor je zou denken dat er sowieso veel ogen op gericht zijn. De EU geeft immers ook Meta en Apple boetes wanneer ze de consument benadelen en zich niet aan de regels houden.

Nvidia is 3 biljoen dollar waard en heeft bijna de volledige controle over de markt voor AI-chips. Het marktaandeel zou 80 procent zijn in GPU-chips en ook nog eens 98 procent in de markt van datacenters. Misschien is dat ook waar het moeilijk wordt qua wetgeving: het is meer een B2B-markt dan een consumentenmarkt. Eerder dit jaar werd er al door het Ministerie van Justitie in de Verenigde Staten gezegd dat er een onderzoek zou komen naar Nvidia, maar dit is nooit officieel gemaakt. De belangengroepen stellen dat Nvidia het computerlot van de wereld in handen heeft en dat dat van toepassing is op ongeveer alles in de wereld: consumenten thuis, maar ook het financiële systeem en de gezondheidszorg bijvoorbeeld.

Nvidia CEO: “you cannot show me a task that is beneath me.” The enemy of continuous progress and growth is arrogance, zero sum mindset and a sense of entitlement. pic.twitter.com/VeTAuCRP7m — Vala Afshar (@ValaAfshar) July 30, 2024

Angst voor de Chinezen

De grootste kritiek is niet zozeer dat Nvidia groot is, maar wel dat het zijn schaarse chips zou gebruiken om klanten te dwingen die chips, maar ook netwerken en programmeersoftware als pakket te kopen. Dit valt onder een prijsafspraak, stellen ze, en dat is concurrentievervalsing. De EU heeft overigens zijn toezicht wel verscherpt, maar mensen zijn bang dat het daar wat laat mee is en nu nog veel moet inhalen voordat het bij de kern komt. Grotere angst is er echter voor China: de chips zouden terechtkomen bij Chinese organisaties die op de zwarte lijst van de Amerikanen staat. Nvidia zelf wil niet reageren op de aantijgingen. Wel heeft het eerder al aangegeven dat het ook enorme investeringen heeft moeten doen om de AI-chips te ontwikkelen, nog ver voordat er vraag naar was. Ook stelt het zich aan alle wetten te houden.

We verwachten dat dit nog wel een staartje gaat krijgen. Het moet inderdaad moeilijk zijn voor andere bedrijven om deze gigant de baas te zijn. Aan de andere kant: als het zich inderdaad aan alle wetten houdt, dan is het maar de vraag in hoeverre je het daarop kunt aanspreken.