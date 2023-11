Nvidia loopt binnen op AI-chips en datacenter hardware

Nvidia was ooit vooral bekend van de videokaarten en grafische processors. Het bedrijf, dat opgericht werd in 1993, kende zoals alle producenten van computer hardware hoge pieken en diepe dalen. Op dit moment zit het bedrijf in een turbolift naar boven. Dat heeft het met name te danken aan de enorme vraag naar chips voor AI-gerelateerde diensten zoals ChatGPT, Adobe Firefly, Microsoft 365 Copilot, Zoom AI Companion en ServiceNow die allemaal op hardware van Nvidia vertrouwen, zo laat CEO Colette Kress in het bericht over de kwartaalcijfers weten. Die cijfers werden deze week gepresenteerd en zijn in een woord ‘megagoed’.

Omzet verdrievoudigd en ruim twaalf keer zoveel nettowinst

Het afgelopen kwartaal boekte Nvidia een omzet van ruim 18 miljard dollar. Vergeleken met een jaar geleden is dat een stijging van 34 procent. De omzet van de datacenter divisie, waar dus ook de AI-chips en het HGX-platform onder valt, zag de omzet ten opzichte van een jaar eerder zelfs bijna verdrievoudigen (+279%) naar ruim 14,5 miljard dollar.

Op de totale omzet van 18,1 miljard dollar werd een nettowinst geboekt van ruim 9,2 miljard. Dat was vergeleken met het vorige kwartaal een stijging van 49 procent, maar ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 steeg de nettowinst met een bijna onwerkelijke 1259 procent.

“De voortdurende groei van het NVIDIA HGX-platform op basis van onze Hopper Tensor Core GPU-architectuur, samen met InfiniBand end-to-end-netwerken, zorgde voor een recordomzet. Hierdoor is de omzet van de datacenter divisie het afgelopen jaar verviervoudigd en de omzet uit networking verdrievoudigd”, aldus Kress.