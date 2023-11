NVIDIA GeForce NOW komt naar KPN glasvezel en 5G abonnees

Het duurt nog een paar maanden, maar vanaf 2024 kunnen nieuwe klanten die kiezen voor een KPN glasvezel of 5G-abonnement deze uitbreiden met een NVIDIA GeForce NOW cloud gaming bundel. Daarmee kunnen zij dan al hun apparaten die via het KPN-netwerk (glas of 5G dus) gebruiken voor online gaming.

Eerst alleen voor nieuwe klanten

In eerste instantie zal de bundel dus alleen beschikbaar komen voor nieuwe klanten. Met andere woorden, KPN wil begin volgend jaar kijken of ze met dergelijke ‘gaming aanbiedingen’ een nieuwe klantenkring kunnen aanboren. Op een later tijdstip, in de loop van 2024, komt de NVIDIA GeForce NOW-bundel dan ook beschikbaar als uitbreiding voor bestaande KPN glasvezel en 5G-klanten.

Wat de NVIDIA GeForce NOW-bundel moet gaan kosten, houdt KPN nog even geheim. Dat wordt op een later tijdstip onthuld, samen met de exacte tijdlijn voor de uitrol van het gamestreaming abonnement.

GeForce NOW-bundel

De GeForce NOW-bundel biedt bovenop de diensten van KPN toegang tot gamestreaming platforms en een toegankelijke game-ervaring. Klanten van KPN kunnen hiermee een eigen gamecatalogus van online winkes zoals Steam, Epic Games Store, Xbox, Ubisoft Connect en GOG.com streamen vanaf de krachtige GeForce RTX-servers voor een game-ervaring met hoge resolutie en ultra lage latency.