Afscheid van Google Stadia: dit zijn de alternatieven

Google stopt vanaf 18 januari volledig met Google Stadia . Gamers krijgen hun geld terug voor zowel de games die ze hebben gekocht als de controller (die overigens per deze week in een universele Bluetooth-controller te veranderen is). Maar er valt alsnog een gat: waar kun je nu gaan cloudgamen? Dit is een aantal opties.

Google Stadia stopt

Voordat we in de alternatieven duiken, is het goed om het eerst te hebben over waarom Google Stadia het waarschijnlijk niet heeft gehaald. Het is namelijk niet de technologie. Het is makkelijk om te zeggen: ‘Oh, cloudgaming werkt dus niet’, omdat Google als één van de eerste grote merken met zoiets op de proppen kwam. Echter werkte het juist erg goed. Je merkte nagenoeg geen verschil tussen een druk op de knop en ook daadwerkelijk zien wat er in de game gebeurd. Niet slecht als je bedenkt dat je game draait op een server ergens ver weg en jij alleen de beelden gestreamd krijgt.

Waar het wel aan lag? Waarschijnlijk de prijzen. Als je een game koopt in de winkel, dan heb je een fysiek iets in je handen. Koop je een winkel in een digitale winkel, dan kun je hem downloaden en dat voelt ook als eigenaarsschap. Je kocht met Google Stadia toegang tot een spel en daarom schrokken mensen nogal toen ze de prijzen van de games zagen. Die waren namelijk vaak even hoog en soms zelfs hoger dan de prijzen van games in de winkel of in online shops waarbij je de games kunt downloaden. Hoge prijzen vinden mensen nooit leuk. Plus, op Steam heb je nog wel eens een flinke Steam-sale. En ondertussen kwamen Xbox en PlayStation met abonnementsvormen waarbij je in één keer een hele bieb aan games kon downloaden.