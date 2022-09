​Google stopt met cloudgamedienst Google Stadia

Google trekt officieel de stekker eruit: Google Stadia is niet meer. Zeer tegenstrijdig met wat er in augustus nog werd gezegd ... Maar de cloudstreamingdienst van de zoekmachinegigant kwakkelde al jaren, maar nu is het echt over en uit. Google zal alle aankopen die mensen op Stadia hebben gedaan terugbetalen. Maar: ook aankopen van Stadia-hardware.

Google Stadia blijft nog tot 18 januari 2023 in de lucht en half januari verwacht Google alle teruggaven te hebben voltooid. Je hoeft hier overigens niets voor te doen: het herkent wat je in de Google Store of in de Stadia Store hebt gespendeerd en je krijgt dit vanzelf terug. Je hoeft ook de hardware niet terug te sturen. De Stadia vice-president schrijft in een blog : “Hoewel Stadia's benadering van games streamen voor consumenten was gebouwd op een sterke techbasis, heeft het niet de tractie bij gebruikers gekregen die we hadden verwacht, dus hebben we de moeilijke beslissing genomen om onze Stadia-streamingdienst af te bouwen.”

Het moet een moeilijk besluit zijn geweest voor Google, al zagen we het al een tijdje aankomen. Er gingen topmensen weg, er werd nog weinig op geïnnoveerd en de technologie van cloudgaming werd zelfs in de etalage gezet. Nu is de kogel door de kerk en zal Google veel moeite moeten doen om te zorgen dat alle mensen die wel in de tech geloofden en de controller hebben gekocht, of alleen games op het platform, hun geld terugkrijgen.

Cloudgaming

Het is verdrietig nieuws en een verlies voor iedereen die cloudgaming als de toekomst ziet. Toch is de tech zeker niet voor niets geweest. Google: “Het onderliggende technologieplatform van Stadia heeft zich bewezen op schaal en is niet alleen geschikt voor games. We zien duidelijke mogelijkheden om deze technologie toe te passen op andere onderdelen van Google, zoals YouTube, Google Play en onze inspanningen op het gebied van Augmented Reality (AR). We blijven zeer betrokken bij games en we blijven investeren in nieuwe tools, technologieën en platforms die het succes van ontwikkelaars, branchepartners, cloudklanten en makers vergroten.“

Was Google te vroeg met zijn clouddienst? De een meent van wel, de ander denkt dat Google het sowieso niet heel slim had aangepakt. In principe was Google Stadia gratis, maar je betaalde wel het volle pond voor de games. Vaak betaalde je er zelfs relatief veel geld voor. Dat maakte het niet per se een heel aantrekkelijk iets. Wat dat betreft pakken Sony en Microsoft het met hun cloudgaming waarschijnlijk beter aan. Zij hebben abonnementen waarbij je als je maandelijks meer betaalt toegang krijgt tot games via cloud. Een arsenaal aan games, in plaats van dat je er per game voor moet betalen. Met de dood van Stadia sterft dus zeker niet cloudgaming.