​Google Stadia laat je games straks een half uur uitproberen

Hello Engineer

Het is nog niet van toepassing op alle games. Alleen het spel Hello Engineer is op die manier gratis te spelen voor een half uur, maar het is een test. Dat betekent dat Google wel aan het kijken is of dit op meer titels van toepassing kan zijn. Tegen TheVerge zegt het bedrijf dat het niet bij iedereen dezelfde titels zullen zijn en ook niet altijd probeerversies van een half uur.

Stadia moet er hard aan trekken om te zorgen dat meer gamers Stadia gaan gebruiken. Dit lijkt een goede nieuwe manier om dat te doen. Het idee van Stadia is dat je games koopt die je vervolgens op allerlei manieren kunt streamen. Je kunt dus ook in de browser games spelen die je normaal alleen op een console kunt doen. Er is ook een Pro-abonnement, waarvoor je een x bedrag betaalt en games kunt spelen in een betere resolutie. Dit abonnement komt ook met de nodige kortingen op games.