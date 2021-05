​Hoe lang kunnen we nog Google Stadia spelen?

Google introduceerde in 2019 met veel bombarie Google Stadia, een streamingdienst waarmee je via je je internetverbinding videogames naar allerlei platformen kunt streamen in plaats van dat je ze hoeft te downloaden. Deze streamingdienst voor games is de toekomst, meende Google. Het investeerde in het aannemen van game-industrierocksterren als Jade Raymond en startte eigen studio’s om games specifiek voor Stadia te ontwikkelen.

Google graaft eigen graf

Er was eerst nog wat gesteggel over het premium abonnement versus het gewone abonnement, en over de prijzen van de games, maar over het algemeen stond Stadia wel. Tenminste, tot Google er zelf de poten onder vandaan begon te zagen. Deze week is bekend geworden dat een van de gezichten van de dienst opstapt en dat is slechts het volgende negatieve punt op het request van Google.



Kortgezegd zijn er sinds 2021 is begonnen eigenlijk nagenoeg geen positieve berichten geweest over Google Stadia. Uiteraard is het fijn dat grote games -zoals over een paar dagen de nieuwe Resident Evil- ook naar de dienst komen, maar het is ‘ook’, niet ‘exclusief’.

Hierdoor is het soms moeilijk om te bedenken waarom je als gamer zou investeren in Google Stadia. Dat Google er ook zo vreemd mee omgaat de laatste tijd, maakt het inmiddels al iets waarvan je je moet afvragen of het nog wel zinvol is er nu in te stappen en geld uit te geven aan een premium-abonnement met Stadia-controllers, enzovoort.