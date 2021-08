​Stadia Pro drie maanden gratis voor YouTube Premium-abonnees

Met Stadia Pro krijg je regelmatig gratis games, maar je moet voor de meeste games gewoon het volle pond betalen. Daarvoor in ruil kun je die games dan dus wel streamen en ook nog op hoge kwaliteit. Dat is waarschijnlijk het grootste verschil met het gewone Google Stadia-abonnement, dat gratis is.

Google Stadia is de gamestreamingdienst waarmee je games kunt kopen die je vervolgens via de cloud kunt spelen. Dat betekent dat je geen geweldige hardware nodig hebt om te kunnen gamen, zolang je internetverbinding maar goed blijft. Wat jij op je scherm ziet, wordt gegenereerd op een server waarmee je systeem contact maakt. Ook de input, dus de knoppen die je indrukt, worden razendsnel via internet naar die server gestuurd.

YouTube Premium

Een YouTube Premium-account is een abonnement waarvoor je maandelijks betaalt. Hiermee krijg je de mogelijkheid om video’s van YouTube te downloaden en, nog beter, hoef je geen reclames te ondergaan op het videoplatform. Waarschijnlijk is dat laatste dan ook de reden dat mensen een Premium-account nemen, want YouTube is er een ster in om je keer op keer dezelfde reclames voor te schotelen, die je vaak of niet of pas na heel veel seconden kunt doorklikken.

Het is tof om drie maanden Google Stadia Pro te kunnen uitproberen, want er komen vrij regelmatig nieuwe games en nieuwe gratis games naar het platform. Sowieso elke maand, waardoor je met je YouTube Premium-account kunt rekenen op in ieder geval drie drops met gratis games om te streamen. Stadia heeft zelf ook een probeerperiode voor geïntereseerden, maar die is maar één maand.